Le film Tenet du réalisateur Christopher Nolan a été lancé à l’international, avant sa première dans plusieurs villes américaines à partir du mois prochain.

Cependant, plusieurs réalisateurs hollywoodiens – dont Joe et Anthony Russo de Marvel’s Avengers: Endgame – pensent que les théâtres sont encore généralement trop dangereux pour un environnement à visiter en ce moment en raison de la pandémie de coronavirus en cours.

Le dernier réalisateur à être d’accord avec eux est Scott Derrickson, qui a dirigé le Docteur Strange de Marvel.

J’ai actualisé le site Web de la chaîne de théâtre régionale basée ici à Memphis, où je vis toute la matinée, en essayant de mettre la main sur des billets de cinéma Tenet – le premier que j’ai acheté depuis peut-être janvier ou février. Vous ne devinerez jamais pourquoi.

Les théâtres ici ont rouvert sur une base continue, ce qui arrive à un moment où, frappez au bois, nos cas de coronavirus locaux commencent à tomber à des niveaux beaucoup plus gérables et plus inquiétants. Néanmoins, ne vous méprenez pas – je n’ai pas l’intention de rentrer de si tôt dans un théâtre, sans parler de l’incroyable réalisateur Christopher Nolan pense que son dernier long métrage est. Tenet viendrait cependant à notre cinéma drive-in local, pour lequel je serai plus qu’heureux d’acheter un billet. Regarder le film depuis la sécurité de ma voiture, très bien. Rester seul à l’intérieur dans une pièce avec un groupe d’étrangers alors que nous n’avons toujours pas de vaccin contre le coronavirus, ce n’est tout simplement pas quelque chose qui me passionne en ce moment – et encore un autre réalisateur hollywoodien est plus ou moins d’accord avec cette position dans Ces derniers jours.

Le réalisateur de Doctor Strange, Scott Derrickson, a tweeté son évaluation selon laquelle personne ne devrait aller au cinéma pour voir Tenet en ce moment. Il a poursuivi cela en précisant qu’il faisait référence aux Américains, par opposition à d’autres pays du monde qui ont répondu de manière beaucoup plus agressive à la pandémie de coronavirus.

N’allez pas voir Tenet ou tout autre film dans un cinéma. Là, je l’ai dit. – N O S ⋊ Ɔ I ᴚ ᴚ Ǝ ᗡ ⊥ ⊥ O Ɔ S (@scottderrickson) 22 août 2020

Derrickson a également retweeté ce qui suit de l’utilisateur de Twitter @mangiotto: «Si vous allez voir un film dans un cinéma en ce moment, vous prolongez égoïstement cette crise tout en mettant en danger vous-même, votre famille et tout étranger qui pourrait occuper un espace que vous avez quitté n’importe où vous y allez une fois que vous avez été infecté. Vous ne vous souciez pas des autres. Tu crains. »

L’épidémiologiste Dr Abdul El-Sayed a récemment déclaré à A.V. Club qui va voir un film sur grand écran est « à peu près la dernière chose que je ferais pour le moment ». Néanmoins, la dernière épopée grand écran de Nolan a déjà ouvert ses portes à l’international et arrive dans des villes des États-Unis en septembre – bien que Derrickson ne soit pas le seul réalisateur hollywoodien à penser qu’il est un peu dangereux de voir un film comme celui-ci dans un théâtre en salle en ce moment. .

Joe et Anthony Russo, les réalisateurs de Marvel’s Avengers: Fin de partie, ont récemment déclaré dans une interview vidéo que l’état actuel de la pandémie de coronavirus donnait l’idée de visiter un cinéma – et de s’asseoir dans un espace confiné avec des inconnus non loin pour un couple d’heures – une activité bien trop risquée à entreprendre maintenant.

«Je pense que tout le monde a un seuil de risque différent, semble-t-il, dans le pays en ce moment», a déclaré Joe Russo. «Je pense que cela dépend vraiment de votre seuil de risque, mais être dans un espace clos est certainement une situation à haut risque. Il y a donc la question de savoir si nous voulons que cela se produise, ce que nous faisons, mais si cela est pratique et sûr et si nous pouvons le recommander, ce que je ne pense pas que nous pourrions. La façon dont j’aborde la pandémie avec ma famille est que nous sommes très conservateurs à ce sujet. «

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des médias tels que Fast Company et The Guardian. Lorsqu’il n’écrit pas sur la technologie, on le trouve penché de manière protectrice sur sa collection naissante de vinyles, en plus de soigner son whovianisme et de se gaver sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.