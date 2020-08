Ecatepec. «Nous vivons tous les jours dans la peur que le bâtiment nous tombe dessus et il n’y a aucune autorité pour nous écouter», se plaignent les colons et les piétons.

C’est le témoignage de ceux qui marchent devant le bâtiment construit il y a deux ans au coin de la rue Tenochtitlan et de l’avenue Fuego Nuevo, quartier Ciudad Azteca 2ª. Section, Ecatepec, État du Mexique.

Les voisins s’inquiètent du risque permanent dans lequel ils vivent en raison de «l’instabilité» de la construction située sur le sol du lac.

«Dans cette zone où il faisait auparavant partie de l’ex-lac de Texcoco» et présente un affaissement pouvant atteindre 20 centimètres et une inclinaison visible dans sa structure; avec un risque d’effondrement selon les décisions de protection civile municipales et étatiques.

Marco Herrera, a sa maison en face et craint que la propriété ne tombe sur sa maison. En outre, «il tomberait sur un jardin d’enfants, et quatre locaux commerciaux, dont trois en activité commerciale: tortilla, tlapalería et marchand de légumes; et sur l’avenue Fuego Nuevo, qui a un trafic piétonnier et véhiculaire constant.

De son côté, José Luis Ortiz a son entreprise de forgeron rue Tenochtitlan. « Je marche constamment devant le bâtiment pour me rendre chez moi dans la peur constante qu’il s’effondre. »

Vraisemblablement, les colons d’Ecatepec assurent, Alexander García, est le propriétaire du bâtiment construit sur 120 mètres carrés. Il dispose de huit appartements à louer, dont deux sont habités; également quatre locaux commerciaux, dont l’un est loué.

Francisco «N», un vendeur de tacos, occupe le seul espace loué dans le bâtiment et assure qu’il y a un affaissement un jour donné. Compte tenu de la situation, ses invités ont diminué en raison de la peur qui persiste: il y a huit mois, son établissement était au même niveau que le trottoir et maintenant son commerce a coulé de 20 centimètres.

À côté de la propriété, il y a une affiche de la protection civile avec la légende: « Alerte, zone à haut risque », basée sur la norme officielle mexicaine NOM-026-STPS-2008, car la maison est endommagée et deux pièces sont détruites . Les habitants du bâtiment de six étages conviennent que leurs maisons ont endommagé les murs, les sols et les dalles.

Guadalupe Miramontes, une des habitants d’Ecatepec dit que ses portes et fenêtres ne se ferment pas, car «elles sont décalées», et à ce jour, elle n’a reçu aucune forme de soutien pour ses dommages.

Les colons de la rue Tenochtitlán ont dû s’organiser pour demander aux autorités municipales et étatiques d’inspecter la faisabilité de la construction. «Les autorités de la protection civile (de Ecatepec et de Gouvernement d’État) ont confirmé le danger qu’il y avait et, à trois reprises, ils ont placé des scellés et bouclés, mais le propriétaire arrive et les enlève et aucune autorité ne fait quoi que ce soit ».

LIRE Les fournitures scolaires, seront-elles ramenées à l’école?

ebv

Le bâtiment post-penché met en danger les habitants d’Ecatepec, apparu en premier sur Siete24.