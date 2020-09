Un clin d’œil de Leonel García à José Alfredo Jiménez avec Past Love | Instagram

Le chanteur Léonel Garcia rend un hommage émouvant à l’auteur-compositeur-interprète mexicain José Alfredo Jiménez, l’un des plus connus de la musique vernaculaire.

L’ancien membre du groupe des Sans drapeau, Leonel García a musicalisé une chanson inédite de l’icône de la musique régionale mexicaine pour son nouvel album, « Past Love ».

L’auteur-compositeur-interprète également mexicain et ancien membre du célèbre duo Sans drapeau Il a reçu l’autorisation de l’éditeur Jiménez pour choisir une chanson inédite de l’auteur de « El Rey », « S’ils nous quittent », « Un monde rare », pour n’en nommer que quelques-uns.

Lui-même, a-t-il révélé, à un moment donné, s’est senti dépassé mais a finalement choisi la chanson «Mala» et l’a mise en musique, essayant de l’amener à ce qui aurait été une référence passée pour Jiménez, la musique mexicaine du début du XXe siècle, la transformant presque en valse. .

Vous pourriez être intéressé par José Alfredo Jiménez, des milliers de fans lui font une sérénade pour son anniversaire de mort

Les paroles évoquent l’histoire d’une femme méchante avec quelqu’un qui s’est donné à elle avec gentillesse, dit-il.

«C’était aussi un trésor émotionnel de voir ce qu’il avait écrit José Alfredo qu’ils étaient restés là-bas … faire l’exercice d’explorer ce qui semblait le plus fini, ce qui semblait le plus complet, ce qui semblait le plus conforme à ce qu’il aurait aimé », a-t-il déclaré Garcia.

J’appellerais cela, comme les plasticiens, une «intervention» sur une œuvre de José Alfredo ».

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

« L’amour passé » est le thème qui complète la trilogie lancée par Garcia avec « Amor Futuro » en 2014 et a continué avec « Amor Presente » en 2018. Cette fois, il a tenté de ralentir les révolutions en interprétant des classiques du recueil de chansons mexicaines avec des personnalités comme Natalia Lafourcade, iLe et Melissa Robles du trio Matisse.

De même, l’album comprend également le thème original de Garcia, « Lo que me queriste », qui plonge également dans ce rythme lourd marqué par les guitares acoustiques.

Je pense qu’en diminuant l’intensité, les gens ont plus d’occasions d’entendre les paroles et de se concentrer sur la performance vocale. Il y a des gens qui ont écouté l’album ou des chansons et ils me disent: «Je n’avais pas réalisé tout ce que cette chanson disait et je la chante depuis 20 ans» », dit-il.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Sur le plan vocal, il n’a pas cherché à imiter qui que ce soit mais à se rapprocher d’un style Caetano Veloso, en interprétant «Cucurrucucú paloma», ou celui de la célèbre Chavela Vargas, qui n’était accompagnée que de guitares.

Caetano et Chavela ont atteint cette intimité vocale. Il s’agissait de les écouter chanter et c’est là que je pense que nous devons aller », a déclaré Garcia.

Les thèmes des auteurs, dont ceux de: Cuco Sánchez, Tomás Méndez, Juan et David Záizar, inclus dans l’album, évoquent les soirées où leur mère se produisait lors de fêtes. Déjà adolescent, il écoutait Shakira, Coldplay et Radiohead.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Cependant, Garcia un espace a également été donné pour interpréter certains José Alfredo comme elle ». Aujourd’hui âgé de 45 ans, il célèbre l’expérience musicale et personnelle qu’il a acquise pour pouvoir faire ses propres versions de ces chansons, pour lesquelles il souligne: «elles ont dû vous briser le cœur au moins deux fois».

«Tu as dû pleurer, récupérer, te saouler et aller avec un ami à la cantine pour guérir les chagrins de l’amour … Ce sont comme des photos qui restent ici et quand il s’agit d’enregistrer ces chansons, tu utilises le dépit, l’ivresse , les douleurs », dit-il Garcia, qui a dit qu’il s’était assoupli la gorge avec quelques tequilas avant le tournage.

Vous pouvez également lire Camila et Sin Bandera auront leur troisième et dernier concert ensemble au CDMX

De la même manière, il a pris le temps de partager un peu l’histoire et le contexte des thèmes choisis, ainsi que ses artistes invités, dans une série de vidéos intitulée « Episodes », disponible sur la chaîne YouTube de Garcia.