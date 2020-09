Photo par Laurence Griffiths / .

Newcastle United a été fortement lié à une décision du défenseur d’Arsenal Rob Holding ces dernières semaines.

Les Magpies seraient désireux de signer le prêt du joueur de 25 ans et le Telegraph a affirmé plus tôt en septembre que Holding était une cible plus probable qu’Eddie Nketiah, en raison des règles de la Premier League selon lesquelles vous ne pouvez pas signer plus d’un joueur prêté par le même club.

Mais il y a eu un peu une bombe en milieu de semaine lorsque le défenseur central d’Arsenal – qui a commencé les deux matchs des Gunners cette saison – a décidé qu’il voulait se battre pour sa place dans le nord de Londres. [The Sun].

Cependant, l’édition imprimée de The Sun aujourd’hui [20/09, page 57] a affirmé que Newcastle n’avait pas abandonné l’espoir d’amener l’ancien homme de Bolton dans le nord-est.

Le rapport a ajouté que le côté de St James’s Park avait même une maison dans laquelle la Holding pouvait emménager, telle était leur confiance antérieure de conclure un accord.

Doit-il partir?

En un mot, absolument. Holding devrait définitivement saisir l’occasion de rejoindre Newcastle.

Non seulement Steve Bruce a besoin de défenseurs, comme en témoigne leur raclée 3-0 par Brighton à St James’s Park aujourd’hui, mais l’Anglais n’a pas beaucoup de rôle sous Mikel Arteta.

Oui, il a commencé leurs deux matchs de Premier League, mais David Luiz est de retour à l’entraînement et William Saliba est prêt à entrer dans le plan senior à un moment donné.

Dans quelques semaines, Holding pourrait avoir du mal à faire partie de l’équipe du jour de match d’Arsenal, sans parler de leur premier XI, et il devrait donc absolument demander à partir.

