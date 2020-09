Photo de Buda Mendes – FIFA / FIFA via .

Marcelo Pitaluga a été pressenti pour faire “ l’histoire du football ” à Liverpool par son ancienne coéquipière de Fluminense Muriel Becker – le frère de la star d’Anfield Alisson.

On peut dire que le meilleur buteur du football mondial est actuellement debout entre les bâtons à Anfield.

Bien que, si l’on en croit les rapports, Alisson, vainqueur de la Premier League et de la Ligue des champions, sera rejoint dans le Merseyside par un autre gardien brésilien au potentiel énorme.

Pourquoi Liverpool n’a-t-il pas d’argent?

mariée

659270

Pourquoi Liverpool n’a-t-il pas d’argent?

/static/uploads/2020/09/636191_t_1599255006.jpg

636191

centre

La sensation adolescente Pitaluga ne fait que commencer, mais une équipe de Liverpool qui a déterré des diamants bruts tels que Sepp Van der Berg, Ki-Jane Hoever et Harvey Elliott voit évidemment quelque chose de spécial dans la star de la jeunesse brésilienne.

UOL rapporte que Liverpool paiera environ 2 millions de livres sterling pour Pitaluga, qui devrait signer un contrat de trois ans et gagner une augmentation de salaire substantielle à Anfield.

«Pitaluga est là pour ses mérites. Liverpool le surveillait depuis longtemps. Nous connaissons le potentiel qu’il a, le grand gardien de but qu’il est et, plus encore, ce qu’il va accomplir », a déclaré Muriel, la sœur aînée d’Alisson, à Globo Esporte.

Photo de Buda Mendes / .

«C’est un excellent garçon, issu d’une bonne famille, terre à terre et il travaille dur. Je suis sûr qu’il marquera l’histoire du football.

«Nous étions très heureux (de le voir se diriger vers Liverpool). Je suis également heureux qu’il soit le compagnon d’Alisson, qui pourra l’aider et l’accompagner. C’est un garçon qui aime apprendre, il est toujours à l’écoute. Je suis très content de son succès, il le mérite.

Des rapports d’Amérique du Sud suggèrent que Liverpool considère Pitaluga comme l’héritier d’Alisson.

Mais, avec ce dernier dans la forme de sa vie et toujours à seulement 27 ans, le deuxième gardien de but le plus cher du monde a encore de nombreuses années à devenir le numéro un de Liverpool et du Brésil.

Cela dit, quand Alisson sera prêt à raccrocher ses gants, l’espoir est que Pitaluga sera prêt à prendre le relais.

Eurasia Sport Images / .

Les trophées de Liverpool sous Jurgen Klopp

Ligue des champions

2018/19

Super Coupe de l’UEFA

2019

Coupe du monde des clubs de la FIFA

2019

première ligue

2019/20

Dans d’autres nouvelles, Report: Lennon veut que le Celtic fasse une autre offre pour Alfie Doughty