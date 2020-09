Un corps habité par les ducs de Cambridge, Kate et William | Instagram

Comme dans un film qui inclurait, peur, suspense, terreur, les ducs de Cambridge, Kate et le prince William l’a vécu de première main lorsque la découverte macabre a été localisée dans l’un des endroits à l’intérieur de leur maison, dans le palais de Kensington, où Dame diana Je vivrais les dernières années.

La panique avait peut-être saisi la famille formée par le Prince William et Kate Middleton après la découverte d’une découverte qui pourrait faire dresser les cheveux de n’importe qui, le corps d’une personne sans vie dans le lac du palais où ils vivent, Kensington Le corps était celui d’une femme!

Une grande frayeur a été portée par la famille royale britannique après la terrifiante découverte de Kate et William, petit-fils de la reine Elizabeth, après avoir découvert que le corps d’une femme se trouvait dans le lac du château, jusqu’à présent, ils n’ont pas identifié de qui il s’agissait.

Le site de la découverte se trouve à proximité du palais de Kensington, le même qu’il y a plus de 23 ans était la maison de la princesse Diana dans ses dernières années de vie et après s’être séparée du prince Charles et est maintenant la résidence du Cambridge William et Kate.

Même une exposition photographique sur la défunte princesse est actuellement ouverte au public. Fin juin 2011, William et Kate Ils occupaient un espace au sein de cette demeure emblématique.

Les soupçons

Selon Vanitatis, les premiers soupçons éclairant l’éventuelle victime portaient sur le fait que le Corps Localisé pourrait être celui de l’artiste Endellion Lycett Green, petite-fille du poète lauréat Sir John Betjeman.

Endellion, 51 ans, décédée, était connue de ses amis et de sa famille sous le nom de Delli, avait disparu depuis une semaine et la police métropolitaine avait lancé des appels publics à l’aide pour la retrouver, mais, au soulagement de sa famille, Endellion a finalement été retrouvée vivante. Cela a donc exclu les premières théories.

Et, les installations du palais ont des zones qui peuvent être visitées par le public, ainsi que plusieurs appartements, le Le prince William et Kate Middleton Ils résident dans le célèbre appartement A1, avec leurs enfants, dans un bâtiment du complexe qui forme tout le palais de Kensington, appelé Ammerhall.

La résidence, composée de 4 étages et 20 chambres, a été entièrement rénovée en deux ans pour un coût de 14 millions d’euros.

Ici même, d’autres personnages royaux ont également vécu comme le duc ou la duchesse de Kent ou la princesse Eugenia et son mari a même vécu la princesse Margaret jusqu’au moment de son départ.

Le palais possède également d’immenses jardins, où même Harry et Meghan ont annoncé leurs fiançailles.Le lac en face du palais fait également partie de la zone accessible au public, lieu qui a également été choisi par plusieurs couloirs.

C’est l’architecte Sir Christopher Wren, qui était en charge de la conception des abords de l’imposant bâtiment historique.

Aujourd’hui, cependant, ce n’était peut-être pas l’endroit le plus désiré que les ducs auraient aimé être, après avoir appris l’expérience désagréable et terrifiante.

Un peu d’histoire du palais de Kensington

Bâtiment assez simple, construit il y a 320 ans, il est entouré de jardins dans le quartier de Kensington, à l’autre bout du célèbre Hyde Park.

Dans le palais, la reine Victoria est née et a grandi avant de monter sur le trône. Une grande partie des chambres est ouverte au public (tout comme les salons et jardins); bien que les appartements royaux (près de l’entrée principale), où vivent maintenant le duc de Kent et d’autres parents, sont strictement privés.