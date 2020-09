La directrice financière de Disney, Christine McCarthy, a abordé la dernière controverse concernant l’adaptation en direct de Mulan en ce qui concerne le générique du film.

La route pour se rendre à Mulan n’a pas été facile. Le film a été embourbé avec des retards dus à la pandémie de coronavirus avant d’être diffusé sur Disney Plus. Beaucoup ont appelé au boycott du film en raison de la défense par la star Liu Yifei de la police de Hong Kong pendant les manifestations de la ville. Maintenant, le film subit une autre controverse en raison de l’un de ses crédits.

Le générique du film remercie spécifiquement le Bureau municipal de sécurité publique de Turpan. L’organisation, cependant, est très controversée et a été liée à ce qui a été décrit comme l’oppression et le génocide culturel des musulmans ouïghours dans la région. Lors de la conférence Bank of America Virtual 2020 Media, Communications, & Entertainment Conference, le directeur financier de Disney explique pourquoi le crédit était là en premier lieu:

«Je ne suis pas un pronosticateur au box-office, mais cela a généré beaucoup de publicité. Permettez-moi de mettre quelque chose en contexte. Les faits réels sont que Mulan a été principalement abattu – presque entièrement – en Nouvelle-Zélande. Dans le but de décrire avec précision certains des paysages et de la géographie uniques du pays chinois pour ce drame d’époque, nous avons filmé des paysages dans 20 endroits différents en Chine. Il est de notoriété publique que pour filmer en Chine, vous devez obtenir une autorisation. Cette autorisation vient du gouvernement central. [It is a common practice] reconnaître dans le générique d’un film les gouvernements nationaux et locaux qui vous ont permis d’y filmer. Donc, dans nos crédits, il a reconnu à la fois la Chine et des sites en Nouvelle-Zélande. J’en resterais là, mais cela a généré beaucoup de problèmes pour nous.

L’action réelle de Disney Mulan met en vedette Liu Yifei, Donnie Yen, Yoson An, Gong Li, Jimmy Wong, Tzi Ma et Jet Li. Voici le synopsis officiel:

Lorsque l’empereur de Chine publie un décret selon lequel un homme par famille doit servir dans l’armée impériale pour défendre le pays des envahisseurs du Nord, Hua Mulan, la fille aînée d’un guerrier honoré, intervient pour remplacer son père malade. Se faisant passer pour un homme, Hua Jun, elle est testée à chaque étape du chemin et doit exploiter sa force intérieure et embrasser son véritable potentiel. C’est un voyage épique qui la transformera en une guerrière honorée et lui gagnera le respect d’une nation reconnaissante… et d’un père fier.

