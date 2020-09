Dans la morne ville côtière anglaise balayée par les vents de Lyme Regis vit Mary Anning (Kate Winslet), une paléontologue qui cherche sur les plages boueuses des fossiles tels que des créatures préhistoriques qui donnent Ammonite son nom. Vivant avec sa mère (Gemma Jones), les deux gèrent un magasin convivial pour les touristes vendant de minuscules roches à ceux qui veulent avoir un petit sentiment d’émerveillement.

Dans sa jeunesse, Mary a trouvé un spécimen particulièrement spectaculaire, un ichtyosaure presque intact, qui est exposé sans crédit au découvreur au musée national. Son héritage effacé afin de garder les lumières allumées à la maison, elle a passé le reste de sa vie à la cinquantaine à la recherche de quelque chose de presque aussi spectaculaire pour apporter une étincelle à sa vie de plus en plus austère.

Lorsque Roderick Murchison (James McArdle) entre dans sa boutique, plein d’enthousiasme et d’enthousiasme pour le processus de découverte, il est rejoint par sa nouvelle épouse maladive et mélancolique Charlotte (Saorise Ronan). Frêle et habillée de façon élégante, elle trébuche le long de la côte rocheuse tandis que Mary, vêtue d’une robe avec un pantalon approprié en dessous pour traverser le terrain, cherche les restes d’anciennes créatures.

Alors que Roderick part pour ses propres voyages, il laisse Charlotte derrière lui à des fins de récupération, engageant Mary pour être une sorte de guide dans son monde. À partir de là, la connexion s’approfondit en quelque chose de beaucoup plus personnel, les deux trouvant brièvement dans les bras l’un de l’autre échapper aux aspects banals et restrictifs de leur vie régulière.

Le scénario de Lee met en place cette situation romanesque avec une mode austère et délibérée, chaque étape se déroulant avec peu de surprise narrative. Au fur et à mesure que la chaleur entre les deux se développe de manière petite mais inévitable, cela ressemble à une sorte de promenade romantique, une sorte de voyage doux semblable à des promenades le long de la plage. Le résultat oscille parfois entre l’émouvant et le frustrant, car il dilue le lien que ces deux personnages sont censés partager sous le fardeau de la narration austère. De même, lorsque les étincelles volent vraiment, elles se sentent forcées, comme si la ruée des corps en poussée était destinée à provoquer une catharsis qui n’a pas été entièrement gagnée.

La performance à distance de Winslet est parfaitement en accord avec le ton du film, sa dureté et sa réticence émotionnelle parfaitement en accord avec la présentation grise, humide et froide du film de la vie au bord de la mer. Le passage de Ronan de femme au foyer misérable à un compagnon nouvellement réveillé est un sac plus mélangé, bien que du point de vue du personnage, son attirance vers les nouvelles expériences avec son nouvel ami, combiné à son inconscience qui frise le narcissisme, rend la relation condamnée plus vraie que certains des les moments les plus torrides.

La connexion sous-développée entre Mary et une voisine Elizabeth (Fiona Shaw) dessine des lignes subtiles de jalousie et de connexions passées, mais elle danse autour du point avec une telle maladresse que nous, en tant que public, sommes laissés plus loin. Le point est clair dès le départ – la relation entre les femmes est si secrète qu’elle est rendue dangereuse – mais au-delà de l’évidence, il n’y a pas grand-chose à nous attirer. Étant donné les manières maussades de Mary, il n’y a pas vraiment de sens en jeu entre la jalousie brûlante et le simple chagrin d’amour , ce qui rend toute l’affaire d’autant plus aléatoire.

Avec un Dr Lieberson (Alec Secareanu) littéralement grand, sombre et beau qui fournit au film des moments de parade convenablement gênants, ainsi que le cliché vraiment chouette d’une femme crachant du sang dans un mouchoir pour indiquer qu’elle est en train de mourir, les tropes à jouer dans le film de Lee semble moins familier que paresseux. Même son dernier plan, destiné à évoquer un sens et une sorte de compréhension, se sent paresseux et déplacé, comme si tout ce que nous avons vécu n’avait abouti qu’à un compagnon obsolète.

Pourtant, certains peuvent être attirés par cette histoire, idéalement pas simplement à cause de l’émotion de voir ces deux excellents acteurs principaux engagés dans des affres de passion à l’écran. Comme les fossiles incrustés dans la roche, il y a un aspect central de ce film qui vaut certainement la peine d’être déterré, il n’est tout simplement pas entièrement fouillé lors de son exécution, toujours piégé dans son style austère et distancié. Le film de Lee n’a pas la précision d’un Barry Lyndon ou le regard extrêmement intense de Portrait of a Lady on Fire, ce qui fait que le rythme délibéré et les personnages froids d’Ammonite ne se sentent guère plus que des bibelots dans un magasin en bord de mer – bien à regarder, mais un peu plus.

/ Note du film: 6,5 sur 10

