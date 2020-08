«Ahuevo, qu’est-ce que tu as aimé. Maintenant avec les interviews, Je pense que les musiciens ou les artistes disent pure fellation lorsqu’on leur demande ce qu’ils pensent de leur album et comment ils l’ont fait. J’ai déjà commencé l’interview, désolé! », Rit Diego Solórzano, leader et chanteur de Rey Pila.

« Mais la réalité est que la meilleure opinion est la vôtre parce que je merde déjà »rire plus. « Je ne veux plus l’écouter, alors quand tu me dis que c’est un super album, c’est génial car il renoue avec ces parties qui m’ont d’abord donné beaucoup d’émotion. »

Pour restaurer l’honnêteté de Diego, je dois dire que j’ai vraiment aimé son nouvel album Velox Veritas, et pas mal. Je ne l’ai pas dit pour animer l’entretien, ce qui est parfois une technique qui fonctionne. Le nouvel album de Rey Pila est la façon dont Diego a commencé notre discussion. Sans attendre, sans demander. Coup d’envoi pour tous les fans d’électronique des années quatre-vingt.

En repensant à la carrière de Rey Pila, qui a décollé avec le single « No Longer Fun », et qui, de façon intéressante, nous pourrions dire est la chanson qui est la plus éloignée de ce que le groupe est aujourd’hui, il est compréhensible de dire qu’ils ont été dans une recherche constante du son qui les définit. Le futur sucre de 2012, c’est le projet qui les a amenés à évoluer vers un son électronique plus 80 aux tons sombres.

Voir sur YouTube

Plus tard, deux EP arriveraient, Wall of Goth et Lucky No. 7, où ils ont continué à explorer et à affiner ce chemin qui va trop bien pour eux et que peu ou pas d’autres groupes mexicains ont pu explorer avec autant de qualité et de profondeur. Mais maintenant leur troisième album studio Velox Veritas est arrivé, l’effort qui les voit trouver un endroit nouveau et franchement très spectaculaire. C’est pourquoi nous avons demandé à Diego si Velox Veritas C’est l’endroit où Rey Pila avait toujours voulu se rendre.

«Je ne pense pas, mais laissez-moi vous dire pourquoi. Parce que le lieu n’est pas établi. La seule chose qui est établie est que l’important est, pour nous et pour moi d’une manière très personnelle, le plus excitant de pouvoir être en musique est de pouvoir faire de nouvelles choses, puis-je m’expliquer? Ne répétez jamais la formule. Pouvoir visiter et créer de nouveaux mondes « .

« C’est une arme à double tranchant, car nous ne prenons pas en considération ce qui peut fonctionner pour que cela nous récompense d’une autre manière, nous prenons plutôt en compte ce qui nous récompense. pour que nous soyons heureux de notre monde artistique « .

The Future Sugar a été un tournant pour le groupe de Mexico. Dans une histoire incroyable, alors qu’ils cherchaient un label pour promouvoir leur deuxième album, ils ont attiré l’attention du célèbre leader et chanteur de The Strokes, Julian Casablancas. Julian était dans les bureaux de son label Cult Records quand, au loin, il entendit «Alexander» de Rey Pila.

Vous pouvez également lire: REY PILA PRÉSENTE «LET IT BURN» ET NOUS PARLE DE SES 10 PREMIÈRES ANNÉES

Il décrit le moment pour NME comme: « J’ai entendu une chanson dans la rue au loin, qui sonnait comme un hit moderne bien mieux que la musique pop d’aujourd’hui. » C’est ainsi qu’il les a découverts et les a signés sur son label pour produire ensemble. De là, un monde de possibilités sonores s’est ouvert qu’ils ont continué à explorer aux côtés de Casablanca sur leurs deux prochains EP et jusqu’à ce qu’ils atteignent Velox Veritas. Nous avons interrogé Solórzano sur ce processus sonore de 8 ans.

«Quand nous avons fait ‘The Future Sugar’, qui était aussi un album qui avait deux très gros chapitres. L’un est la production des chansons avec Chris Coady, qui a été le premier producteur. Et puis quand Julian Casablancas est venu le chercher avec Shawn Everett. Il y a donc deux mondes là-bas. Je pense qu’une grande partie de ce que nous connectons musicalement avec Julian est dans le fanatisme de la musique des années quatre-vingt. Les voitures, en particulier les voitures ».

Voir sur YouTube

«Avec Chris Coady, c’est aussi un monde des années 80, mais avec lui, nous avons eu des conversations de musique plus sombre des années 80. Cette combinaison de choses s’est produite là-bas. A cette époque, j’avais un monde musical très profondément ancré dans les années 80. Les années quatre-vingt ne sont pas toutes bonnes. C’est un fait. Mais il y a de très bonnes choses. Comme ‘Ghost in the Machine’ de The Police, c’est un très bon disque et c’est comme leur disque le plus sombre. « «Donc, toute cette partie sombre qui a constitué‘ The Future Sugar ’, puis elle est allée aux EP. Ensuite, l’idée était en tant que compositeur, de s’amuser davantage. Devenez plus émeutier, soyez à nouveau capable d’enfreindre les règles, faites des choses différentes et pour «Velox Veritas» c’est comme ça que je suis entré. Sans scrupules ».

Velox Veritas est une invitation à nous faire bouger nos corps et à imaginer une esthétique dark wave totalement unique. C’est comme une bonne soirée qui navigue dans les trucs les plus dansants jusqu’au moment où la nuit se termine par des passages calmes et contemplatifs. Que voulait dire Rey Pila sur l’organisation de son album?

«Il est difficile plus tard de pouvoir décrire ces choses ponctuellement, surtout parce que dans le cas du groupe, c’est beaucoup plus comme… Ce sont des moments. La chanson continue à se produire, elle est en cours de création et c’est le moment où Je suis plus impliqué dans la chanson, c’est quand elle naît, commence à bouger et commence à avoir la vie ».

«Après ce moment, étant très égoïste, Quand la chanson atteint d’autres oreilles, je suis douée pour les mères, pour être honnête. Je ne suis plus intéressé car ce n’est plus le mien. C’est très capricieux, c’est la vérité. Oui, je la vois toujours avec des yeux aimants évidemment et avec beaucoup d’émotion. Surtout quand je commence à les jouer en live. Ils commencent à avoir une autre vie ». «Mais ce que je peux vous dire, c’est qu’en termes de paroles, la ligne était beaucoup plus établie dans celle-ci que par le passé. Il y a deux chansons d’amour à ne pas manquer. Mais je pense que pour la première fois je les écris plus clairement. Ensuite, il y a tout le discours sur une partie de ce qui se passe actuellement. En tant que personnes et ce qui se passe avec la célébrité et les réseaux sociaux. Que se passe-t-il avec la capacité d’accepter, de voir si peu à l’intérieur et tellement à l’extérieur? Toutes ces choses de société qui pour moi sont une période assez sombre. Ça va un peu là ».

À l’intérieur de la vague sombre qu’est le lit sonore Velox Veritas, on peut trouver des moments indie rock dans «Josephine», quelque chose de funky dans «Danger» et même d’ambiance électronique dans «Steps (Pt. 1)». Une victoire explorée de manière fantastique. Il serait intéressant de connaître les influences qui ont conduit Diego et Rey Pila à avoir un album avec de telles variations contractuelles mais dans la même ligne électronique.

« Je suis plus attiré, plus que par les influences musicales, l’image m’attire davantage. L’autre jour, je regardais un film de Roman Polanski intitulé ‘Frantic’ avec Harrison Ford et il y a certaines scènes du film qui me réveillent plus qu’une chanson. C’est exactement ce qui s’est passé avec «Drooling». «Bave» Je sens que depuis que je le faisais, j’étais très clair sur la façon dont je le voyais visuellement ».

Pour ce projet, Rey Pila a rejoint la célèbre télévision sur le producteur de radio Yeah Yeah Yeahs and Foals pour n’en nommer que quelques-uns, Dave Sitek. Comme avec Julian Casablancas et Shawn Everett, les Mexicains ont trouvé un maître producteur qui a aidé à orienter le projet vers ce que nous savons aujourd’hui. Pour finir, Nous avons demandé à Diego Solórzano quelle était la cuillère de Sitek sur l’album.

«Lorsque vous travaillez avec des producteurs en général, c’est comme entrer dans différents livres. Chacun a ses formes. Julian Casablancas et Shawn Everett sont ceux qui m’ont le plus impressionné car ce sont eux qui ont vraiment changé la chanson. Comme s’ils entraient dans la rainure et la déplaçaient. Avec Dave [Sitek]C’était très intéressant car c’était plutôt voir son avis et sa manière d’attaquer les chansons en termes de son ». «Je vais être très honnête, cela n’a pas beaucoup changé par rapport à ce que nous avions parce qu’il est venu plus tard. Alors oui, il a mis beaucoup de biscuits dedans et dans certains cas, il a défini des personnages sur l’album, mais pour cet album c’était un effort commun ».

Voir sur YouTube