Paul Merson a déclaré dans The Daily Star qu’Aston Villa avait bien fait de signer Emiliano Martinez d’Arsenal lors du mercato d’été.

L’ancienne star d’Arsenal et Villa – qui travaille maintenant comme expert pour Sky Sports – a fait l’éloge de Martinez et estime que le gardien de but est une bonne signature pour les Villans.

L’équipe de Dean Smith a récemment obtenu les services du gardien de but argentin pour des frais de transfert rapportés par The Guardian d’une valeur de 20 millions de livres sterling.

Merson a écrit dans le Daily Star: «Villa a fait de bonnes affaires. Ils ont bien fait de garder Jack Grealish. Fair play avec lui pour avoir signé son contrat.

«Et Emiliano Martinez est une excellente signature parce que 20 millions de livres sterling pour un gardien de ce jour et son âge sont bon marché et il a été exceptionnel pour Arsenal la saison dernière.

Emiliano Martinez est-il une bonne signature pour Aston Villa?

Tom Heaton est blessé pour le moment, ce qui signifie que Martinez entrera directement dans la formation de départ de Villa.

L’Argentin a bien fait lors des dernières semaines de la saison dernière pour Arsenal, et il est certainement capable de jouer pour un grand club comme Villa.

Lorsque Heaton récupérera et sera de nouveau disponible, le manager Dean Smith aura deux gardiens de but de haute qualité en compétition pour une place dans la formation de départ, et ce sera formidable pour l’équipe.

Villa visera à se battre pour le top 10 de la Premier League cette saison.

