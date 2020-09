L’une des bizarreries particulières de Netflix est sa capacité à donner une seconde vie à des films largement oubliés. Qu’il s’agisse de films d’action, de comédies ou de quoi que ce soit entre les deux, de nombreux titres ont suscité une attention renouvelée grâce au streamer. Le dernier d’entre eux est The Frozen Ground, avec Nicolas Cage, qui domine la plate-forme depuis environ une semaine et continue de le faire aujourd’hui, actuellement le deuxième film le plus regardé sur le site de streaming.

Pour ceux qui ne le savent pas, The Frozen Ground est le premier réalisateur de Scott Walker, qui a également fourni le scénario. Cage joue Jack Halcombe, un soldat de l’État d’Alaska traquant le tueur en série Robert Hansen, joué ici dans un rare tour méchant de John Cusack. Au cours de la photo, Halcombe tente de protéger la travailleuse du sexe et la survivante de Hansen Cindy Paulson (Vanessa Hudgens), tout en travaillant avec elle pour abattre le tueur.

Bien que The Frozen Ground ait eu une réponse critique mitigée, la plupart des téléspectateurs étaient d’accord pour dire que Cage avait livré l’une de ses meilleures performances depuis un certain temps ici. Malheureusement, peu de gens ont eu la chance de l’attraper grâce à une double distribution théâtrale limitée et au lancement de la VOD en août 2013, mais il semble maintenant que les abonnés Netflix se soient réchauffés à la sortie, qui depuis son ajout la semaine dernière a fonctionné exceptionnellement bien, même devenant brièvement le film le plus populaire du service pendant un moment.

À ce jour, il semble que Walker n’ait pas été en mesure de lancer un nouveau projet depuis The Frozen Ground, alors j’espère que cette nouvelle exposition sur Netflix lui gagnera une certaine traction. Pour Cage, son rôle dans la production a été l’un des nombreux dans les années 2010, et il a accumulé des dizaines de pièces depuis, y compris des virages tout aussi mémorables comme Mandy et Color Out of Space, pour n’en nommer que quelques-uns. Il n’y a également aucun signe de ralentissement de l’acteur, avec huit projets à venir sur IMDb et des rapports le reliant à tout, de The Flash à une autre suite de National Treasure.