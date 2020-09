Photo par Catherine Ivill / .

Aston Villa serait le choix «parfait» pour l’attaquant de Brentford Ollie Watkins cet été, a déclaré l’ancien as de la Premier League Trevor Sinclair à Jim White sur talkSPORT (2 septembre, 10h).

Après avoir été transformé d’un ailier jinking en un impitoyable numéro neuf, l’attaquant le plus redouté du championnat semble certain de gravir les échelons du football cet été.

Crystal Palace, Newcastle, Sheffield United, West Brom et Fulham ont tous été liés ces dernières semaines, bien qu’Aston Villa semble être en tête du peloton de poursuite dans l’état actuel des choses.

Selon The Sun, Villa offrira à Watkins un contrat de 70000 £ par semaine dans le but d’attirer le joueur de l’année dans les Midlands. La présence de l’ancien patron de Brentford, Dean Smith, dans la pirogue ne fait aucun mal à leurs chances.

Avec un record de 26 buts en carrière toutes compétitions confondues en 2019/20, avec de nombreuses frappes instinctives au banc des pénalités dont Ruud van Nistelrooy serait fier, Watkins pourrait être le genre de joueur qui assure à Aston Villa de prospérer, plutôt que de simplement survivre, dans le Premier ministre. Ligue.

Sinclair pense que l’ancienne starlette d’Exeter City pourrait être le finisseur mortel que Villa a disparu depuis la fin du prêt de Tammy Abramam à Chelsea il y a plus d’un an.

“Villa serait parfaite pour lui”, a déclaré l’ancien ailier de West Ham, Manchester City et l’Angleterre à White. «Quand ils ont eu Tammy Abraham, ils volaient et Ollie a le même genre de silhouette et de physicalité.

«Il est rapide et sait marquer un but et entrer dans les bons domaines. Il serait parfait pour Villa. Je pense qu’il a été un acte de classe et mérite le déménagement.

Il reste une certaine confusion sur les frais requis pour éloigner Watkins du finaliste des play-offs Brentford, bien que The Mirror ait suggéré qu’il avait une clause de libération de 18 millions de livres sterling dans son contrat.

