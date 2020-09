Photo de Jose Breton / Pics Action / NurPhoto via .

Martin Braithwaite a à cœur de rester à Barcelone pendant «longtemps» et n’a pas l’intention de rejoindre West Ham United ou Everton cet été, a-t-il déclaré à BT.

L’une des signatures les plus controversées de l’histoire du football espagnol n’a finalement rendu service à personne.

Le Barça a reçu une dispense spéciale de la Liga en février pour signer un nouvel attaquant en dehors de la fenêtre de transfert en raison d’une apparente crise de blessures au Camp Nou.

Et Leganes ne pouvait rien faire de plus que regarder avec horreur les rois catalans déclencher la clause de libération de 18 millions de livres sterling dans le contrat de leur homme vedette.

Pour frotter le sel dans les blessures, Leganes a été relégué quatre mois plus tard tandis que Braithwaite était assis en se retournant les pouces sur le banc du Barca.

Naturellement, le joueur de 27 ans est déterminé à faire en sorte qu’il réussisse une carrière au Barca qui, jusqu’à présent, a été un peu une farce.

Photo de LLUIS GENE / . via .

“Pour être honnête, je n’ai parlé à personne de changer de club”, a déclaré l’international danois à BT. «Je n’y ai même pas pensé. Je ne pense qu’à la façon de bien jouer pour Barcelone la saison prochaine. J’ai soif de jouer et de gagner de nombreux titres.

«Je me vois ici depuis longtemps. Dans ces conversations (entre moi et mon agent), il n’y a eu aucune discussion (sur un transfert) et rien d’autres clubs. “

Mundo Deportivo a rapporté en juillet qu’Everton et West Ham étaient intéressés par l’ancien attaquant de Middlesbrough. La même publication affirmait il y a quelques semaines à peine que les négociations entre Barcelone et les Hammers avaient atteint un «stade avancé».

Et bien que Braithwaite ait clairement exprimé ses sentiments, ne soyez pas surpris si le Barça décide d’encaisser si une offre acceptable arrive pour un homme qui n’a que quatre départs en Liga et un but pour le club.

Après tout, ils ont un projet de reconstruction exhaustif qui a besoin de financement.

Photo par Octavio Passos / .

Les matchs d’ouverture d’Everton de la saison 2020/21

Tottenham (A)

12 septembre

West Brom (H)

19 septembre

Palais de cristal (A)

26 septembre

Brighton (H)

3 octobre

Liverpool (H)

17 octobre

Southampton (A)

26 octobre

