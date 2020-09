Photo par Ian MacNicol / .

La cible des Rangers, Bongani Zungu, reste en contact avec Steven Gerrard à propos d’un déménagement à Ibrox, selon Démarrer.

Le site Web affirme que Zungu “ semblait prêt à rejoindre ” les Rangers le mois dernier après avoir accepté un contrat de trois ans, qui contenait une option de prolongation de 12 mois.

On a plus tard laissé entendre que des problèmes de forme physique avaient mis un terme à son transfert.

Rangers liés à un trio de milieux de terrain de qualité – voici ce que vous devez savoir

mariée

665678

Rangers liés à un trio de milieux de terrain de qualité – voici ce que vous devez savoir

/static/uploads/2020/09/638742_t_1599730676.jpg

638742

centre

Mais c’est en fait le prix demandé d’Amiens de 4 millions d’euros (environ 3,7 millions de livres sterling) qui a empêché l’accord de se concrétiser, selon Démarrer.

Le contrat de Zungu expire à la fin de cette saison, ce qui lui permet de parler aux clubs étrangers d’un transfert gratuit à partir de janvier.

Et Amiens – dont la première équipe sud-africaine s’entraîne actuellement loin – voudrait prolonger son accord et l’envoyer en prêt dans le but de maintenir son stock à un niveau élevé, si leur valorisation n’est pas respectée.

On prétend que Zungu – qui a été relégué avec les Unicorns la saison dernière – est lancé un nouveau défi, avec des clubs des meilleurs vols espagnols et italiens surveillant sa situation, ainsi que Strasbourg et les Rangers.

Photo de Jeroen Meuwsen / Soccrates / .

Et un transfert de prêt est ce que les représentants de 27 ans poussent actuellement, alors qu’ils cherchent à éviter que son gel ne se poursuive dans les derniers mois de son contrat, selon Démarrer.

Mais on dit qu’Amiens ne sanctionnera un changement temporaire que s’il signe d’abord un nouveau contrat.

Gerrard n’a pas caché son désir de se renforcer dans la position de Zungu, bien que les Rangers aient été fortement liés au milieu de terrain de Preston Daniel Johnson ces derniers jours.

Dans d’autres nouvelles, “ C’est la vérité ”: Gus Poyet affirme que le jeune homme de 28 ans a quitté Tottenham “ trop tôt ”