Bienvenue à la pause quotidienne de PopCrush! Voici un aperçu des histoires de culture pop et de style de vie les plus chaudes d’aujourd’hui, telles qu’elles ont été entendues sur PopCrush Nights, diffusées à travers le pays. Découvrez le procès d’un homme contre Starbucks, les coûts du scrutin présidentiel de Kanye et plus encore, ci-dessous!

Un homme poursuit Starbucks après avoir renversé du thé chaud sur son entrejambe

Un homme en Californie poursuit Starbucks après avoir passé onze jours à l’hôpital après avoir été brûlé par leur thé au miel et à la menthe. Le couvercle du thé n’était apparemment pas en place après son achat et la boisson s’est apparemment renversée sur ses mains, son ventre et sa région pelvienne. Cela a entraîné des brûlures avec des cloques sur le bas de l’abdomen gauche, les cuisses, le pénis, le scrotum, le péritoine et les fesses. Il prétend que la décoloration et la défiguration permanentes de la peau rendront l’intimité éventuelle maladroite et douloureuse. (via NY Daily News)

Bonne saison de la Vierge!

La saison de la Vierge est là pour nous aider à remettre notre vie sur les rails … j’espère. Il est vrai que l’énergie de la Vierge peut sembler discriminante, critique ou hyper concentrée sur de petits détails, mais les Vierges sont également travailleuses, minutieuses, prudentes et excellentes dans la résolution de problèmes. Alors, attendez-vous à faire avancer les choses ce mois-ci. (via Cosmo)

Kanye aurait dépensé 3 millions de dollars pour se présenter au scrutin présidentiel

Kanye West a laissé tomber des piles pour participer au scrutin présidentiel dans différents États. TMZ rapporte que sa campagne a payé un groupe de pétition entre 3,5 et 4,5 millions de dollars juste pour se retrouver sur les bulletins de vote de seulement douze États. Cela en valait-il la peine?

Gordon Ramsay veut que les jeunes gourmets essayent pour un nouveau spectacle

Gordon Ramsey vient d’annoncer une nouvelle émission de voyage passionnante et il cherche à recruter de jeunes gens passionnés par la nourriture et la culture.

BTS Enchant pendant le petit concert de bureau

Lundi 21 septembre, BTS a fait ses débuts sur Tiny Desk sur NPR. Ils ont joué “Dynamite” avec un groupe live, ainsi que d’autres favoris des fans. Regardez ci-dessous: