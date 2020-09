Ubisoft a dévoilé un nouveau titre VR en cours de route en octobre lors d’UbiForward hier alors que nous allons vivre AGOS: A Game of Space. Ce titre particulier est une aventure d’exploration spatiale conçue pour la réalité virtuelle. Vous ferez un voyage interstellaire unique pour atteindre une nouvelle planète habitable sur laquelle vous pourrez vivre, si vous pouvez en trouver une. Vous deviendrez l’IA, exploitant le dernier vaisseau à quitter une Terre condamnée où vous guiderez un groupe de survivants à travers huit systèmes stellaires spéciaux dans le but de trouver une nouvelle maison. C’est une expérience formidable à laquelle nous avons hâte de jouer alors que le jeu sera lancé le 28 octobre 2020 pour les casques Oculus Rift, HTC Vive et Valve Index.

Pouvez-vous aider l’équipage à trouver une nouvelle maison dans AGOS: A Game of Space? Gracieuseté d’Ubisoft.

En tant qu’IA exploitant le tout dernier navire à quitter une Terre condamnée, guidez un groupe de survivants pendant des siècles à travers un périlleux voyage interstellaire pour trouver une nouvelle maison. Découvrez un gameplay innovant et réaliste basé sur la physique pour construire et piloter vos sondes. Explorez des systèmes stellaires uniques dans AGOS: A Game of Space! Grâce à un gameplay innovant et réaliste basé sur la physique, les joueurs construiront et piloteront leurs sondes spatiales pour améliorer leur vaisseau mondial. En cours de route, les joueurs récupéreront des ressources, débloqueront de nouvelles technologies et affronteront les dangers de l’espace pour maintenir la vie à bord de leur navire au cours de ce voyage extraordinaire pour sauver l’humanité. Explorez, récupérez des ressources, débloquez de nouvelles technologies et affrontez les dangers de l’espace pour maintenir la vie à bord de votre navire au cours de ce voyage extraordinaire pour sauver l’humanité.

