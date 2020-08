«White Ants» a consacré l’émission le 30 août à la mémoire de la figure de Rocío Jurado et de sa vie et de sa carrière professionnelle, ainsi que de sa présence dans les médias. Parmi les collaborateurs qui ont rejoint le programme cette semaine, nous avons trouvé Valeria Vegas et María Teresa Campos elle-même, qui était une amie proche du folklorique.

María Teresa Campos dans ‘White Ants’

Les relations du clan Campos avec Rocío Carrasco ont toujours été très étroites, venant défendre la fille de celui connu sous le nom de « Le plus grand » sur divers plateaux de télévision, surtout ces derniers mois quand La relation de Carrasco avec sa fille Rocío Flores a été à la une. Suite à ce thème, la matriarche des Campos en a profité pour lancer une réflexion sur le programme Carlota Corredera.

«Je suis agnostique parce que je ne peux pas prouver qu’il peut y avoir quelque chose après cette vie ou qu’il ne peut pas y en avoir», a-t-il commencé. « Si à un moment donné je pensais qu’elle nous observait de quelque part, le début n’aurait pas aimé« . La collaboratrice a ainsi critiqué le début du documentaire sur Jurado et la manière dont la relation actuelle de sa famille était traitée.

« Justice sera rendue »

María Teresa Campos a poursuivi sa réflexion sur la relation inexistante entre mère et fille. «Rocío n’est pas venue voir ce que sa fille a vécu et continue de vivre. Mais s’il y a quelque chose, je lui dis d’ici: ‘Rocío, levez la tête et un jour justice sera faite avec votre fille’». Corredera a applaudi le reflet de sa collaboratrice, alors qu’elle reprenait la parole:« Je suis pour ce qui me semble juste. Surtout parce que parfois les choses, s’ils n’ont pas vécu, ils ne savent pas« .