Josie Huang, journaliste à la station de radio de Los Angeles KPCC et au site d’information LAist, a été arrêtée samedi soir alors qu’elle couvrait la fusillade de deux adjoints du shérif à Compton, en Californie.

L’arrestation a eu lieu à l’extérieur du centre médical St. Francis à Lynwood, en Californie, où les deux députés étaient soignés pour des blessures par balle après avoir été abattus par un homme armé plus tôt dans la nuit. Les manifestants s’étaient rassemblés devant l’hôpital, où «une situation tendue se développait», a écrit Huang dans un tweet avant son arrestation.

Bonjour les gens, j’essayais d’envoyer ce tweet avant d’être arrêté et la vidéo vient apparemment d’être téléchargée maintenant. – Josie Huang (@josie_huang) 13 septembre 2020

Selon le compte Twitter du département du shérif du comté de Los Angeles, les manifestants bloquaient l’entrée de l’hôpital et les policiers leur ont ordonné de se disperser parce qu’il s’agissait d’un «rassemblement illégal». Les agents ont arrêté Huang et un manifestant pour obstruction, et ont affirmé que Huang ne s’était pas identifiée comme membre de la presse ou n’avait pas les références appropriées.

“La femme adulte, qui a ensuite été identifiée comme membre de la presse, ne s’est pas identifiée comme étant la presse et a admis plus tard qu’elle n’avait pas les références de presse appropriées sur sa personne”, a tweeté le département du shérif de Los Angeles.

Cependant, dans une vidéo de la station de nouvelles de Los Angeles ABC 7, le badge de presse de Huang pend clairement à son cou lors de son arrestation. Dans la vidéo, cinq agents ont épinglé Huang au sol, l’ont menottée et l’ont conduite à une voiture de police.

Huang a été emmené au centre de détention régional de Century et a été libéré dimanche à 4 heures du matin sans caution, selon le LAist. Elle a été citée avec une accusation d’obstruction.

«Nous offrons nos condoléances aux deux adjoints du shérif qui ont été abattus samedi soir. Ce sont des moments difficiles et stressants pour tout le monde, mais Josie Huang a été arrêtée alors qu’elle faisait son travail. Les accusations devraient être abandonnées. Son arrestation est la dernière d’une série d’interactions troublantes entre nos journalistes et certains agents des forces de l’ordre locaux. Les journalistes fournissent un service essentiel, fournissant un journalisme juste, précis et opportun et sans eux, notre démocratie est en danger », a déclaré KPCC dans un communiqué.

Le président Donald Trump et le candidat démocrate à la présidence Joe Biden ont condamné la fusillade.