Ana Monica Rodriguez

Journal La Jornada

Samedi 12 septembre 2020, p. 6

Une série d’histoires entremêlées de voix du passé, avec leurs espoirs, leurs peurs et leurs joies, dépassent les murs du théâtre de Milan et le secouent de leurs rumeurs.

L’apparition d’un mannequin mystérieux, le tremblement de terre de 1985, la pièce La ley de Creón et une présumée présence fantomatique sont les histoires que Joserra Zúñiga a repris pour capturer la pièce Elena, Teatro Milan 1985, qui a marqué le début de la Début de la phase activités suspendues en raison de l’urgence sanitaire, il y a près de six mois.

Dans la soi-disant nouvelle normalité, la mise en scène créée spécifiquement est une visite de 80 minutes du théâtre de Milan que 10 personnes font – avec distance sociale et autres mesures sanitaires – à travers divers espaces et étages du bâtiment.

L’expérience plonge les spectateurs dans les entrailles de l’enceinte. Des dialogues ou des chansons sont entendus depuis les murs toutes les 10 minutes, en raison du flux continu de groupes de participants qui ne se rencontrent jamais lors de la visite des sept stations, c’est-à-dire des points où les acteurs sont dirigés par Mariana Garza, Pablo Perroni et María, leur fille.

Mode de visite du lieu

Dès l’entrée, les visiteurs doivent s’aligner sur une distance saine, marquée de chiffres et de cercles colorés, à l’extérieur comme à l’intérieur du théâtre; leur température est prise, un gel antibactérien leur est offert et ils marchent sur un tapis avec un désinfectant.

▲ Je me demande si cela va être mon corps pour l’éternité et à quoi elle ressemblera, reflète le personnage joué par Perroni. Photo Ana Mónica Rodríguez

Le masque est essentiel dans cette pièce itinérante, où à aucun moment il n’y a plus de deux acteurs dans un même espace.

Les collaborateurs du lieu, avec masques et masques faciaux, rapportent depuis le début: une fois à l’intérieur de la propriété, vous ne pourrez pas sortir tant que l’expérience de groupe ne sera pas terminée, car elle n’est parcourue que dans une seule direction en raison de mesures sanitaires.

Mariana Garza commence à décrire le mystère de l’œuvre lorsqu’elle reçoit le public; María partage ses réflexions avec un chercheur et des chansons; tandis que Perroni fait un flashback accompagné d’une femme mystique et, au sous-sol, d’un personnage oublié, mais avide de reconnaissance qui fait naufrage dans ses réflexions: je me demande si ce sera mon corps pour l’éternité et à quoi il ressemblera.

Elena, Teatro Milan 1985, souligne Mariana Garza, est l’histoire d’un théâtre qui reprend vie. Le spectacle, réalisé par Miguel Septién, est considéré comme «le premier immersif avec distanciation sociale»; a été projeté pendant plus de trois mois pour retourner au théâtre d’une manière saine et sûre.

Le casting est également composé d’Anahí Allué Aitza Terán, Salvador Petrola, Héctor Berzunza, Nacho Riva Palacio et Juan Cabello.

Les fonctions, sur quatre week-ends, initialement prévues en septembre, se déroulent au Lucerna 64, quartier Juárez, avec des fonctions du jeudi au dimanche, à partir de 19h00. Les billets sont achetés chez Ticketmaster.