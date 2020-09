Survios Inc. et AMC ont dévoilé une toute nouvelle vidéo de gameplay pour leur prochain L’assaut des morts-vivants. Le chef de projet du jeu, Andrew Abedian, guide les joueurs à travers la zone de sécurité d’Alexandrie et les chemins qu’ils peuvent suivre pour reconstruire la colonie, gagner de nouveaux survivants et accéder aux améliorations du gameplay.

La vidéo fournit également un aperçu détaillé de l’armurerie du jeu, que les joueurs peuvent stocker avec de nouvelles armes pour repousser la menace des marcheurs qui se cache dans les modes campagne et charognard du jeu. À l’armurerie, les joueurs peuvent équiper et améliorer les armes qui correspondent le mieux à leur style de jeu personnel, y compris les armes de mêlée, les shoguns, les fusils, les arbalètes et les «armes à feu emblématiques de Walking Dead» que vous pourrez débloquer en accomplissant des missions et des quêtes.

Les éditions Standard et Deluxe de The Walking Dead Onslaught ont également été annoncées, qui sont maintenant disponibles en précommande sur le PlayStation Store. Les précommandes recevront des skins exclusifs Sheriff Rick et Hunter Daryl, ainsi que les skins d’armes exclusives Golden Katana et Golden Knuckle Knife. L’édition numérique Deluxe comprend les éléments suivants:

Téléchargement du jeu complet

Mini-bande son numérique

Livre d’art de jeu numérique

Kit de démarrage d’artisanat d’Alexandrie

Pack d’armes de spectacle emblématiques

Pack Avatar exclusif PlayStation

Thème PS4 exclusif à PlayStation

The Walking Dead Onslaught sera disponible sur Steam, Oculus Rift et PlayStation VR le 29 septembre. Les éditions physiques du jeu seront disponibles en octobre chez certains détaillants.