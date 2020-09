Rien ne dit « Fangoria« Un peu comme une image fixe sanglante d’un prochain film d’horreur, et vous en trouverez une sur la couverture du tout nouveau numéro du magazine en octobre.

Bloody Disgusting a reçu ce soir une première image de la couverture du numéro 9, montrant une décapitation horrible du prochain slasher de Christopher Landon Bizarre. On nous avait promis que le film était classé R, et l’image sanglante rend cette note fière.

Découvrez-le ci-dessous!

Sous un nouveau propriétaire, Fangoria revient en octobre sous forme d’impression trimestrielle, avec Phil Nobile Jr. en tant que rédacteur en chef et Bordures Meredith en tant que rédacteur en chef.

Nobile taquine le numéro 9, «Je ne vais pas mentir – nous avions 25 pages de couverture de Candyman, et cela a créé un cratère dans le numéro 9 quand ils ont déplacé la date de sortie l’autre semaine. Heureusement, en même temps, Universal et Blumhouse ont sorti leur bande-annonce pour Freaky et nous ont mis en contact avec du contenu génial (et sanglant). Nous avons des entretiens avec le réalisateur / co-scénariste de Freaky Christopher Landon (Happy Death Day) et star Kathryn Newton, et une pièce très spéciale écrite par le co-scénariste du film, Michael Kennedy (L’attaque du podcast Queerwolf).

« Jim Cummings a écrit quelques notes de couverture pour son suivi de Thunder Road, Le loup de Snow Hollow (avec la dernière performance cinématographique de Robert Forster). Mon bourgeon Scott Wampler interviews Brandon Cronenberg à propos Possesseur. Nous avons aussi un artiste FX Dan Martin guide-nous à travers l’une des tueries les plus inoubliables de Possessor.

« Meagan Navarro couvre la façon dont le streaming sauve nos ânes amoureux d’horreur cet Halloween, et elle se penche également sur La hantise de Bly Manor. Pas par hasard, Wampler saute sur le téléphone avec Mike Flanagan pour une discussion rapide sur la nouvelle série.

« Meagan couvre également Amazon Bienvenue au Blumhouse, et Siddhant Adlakha approfondit le film de cet événement Mauvais œil avec étoile Sunita Mani et Sarita Choudhuryet cinéastes Madhuri Shekar et Elan et Rajeev Dassani.

« Sean Abley – Gay of the Dead lui-même! – retourne au Fango pour défendre le si problématique Haute Tension; Alexandra Heller-Nicholas pourparlers Quart de 12 heures avec scénariste / réalisateur Brea Grant; Anya Stanley explore l’évolution de l’héroïne Romeroverse. Nous retraçons le lien entre le hip hop et l’horreur, y compris une nouvelle interview avec le Daveed Diggs– groupe d’horrorcore en face Coupure (qui sont géniaux, je suis en retard pour apprendre).

« Plus Barbara Crampton sur le travail pendant la pandémie, nouvelle fiction de Clay McLeod Chapman, et quatre éditeurs Fango (Tony Timpone, Michael Gingold, Chris Alexander, moi-même) me souviens du JO, Robert «Oncle Bob» Martin, décédé cet été. ET PLUS, comme on dit.

