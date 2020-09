Photo de Jonathan Moscrop / .

Selon Pianeta Serie B, Brighton et Hove Albion mènent Leeds United dans la course pour signer le défenseur de Brescia Jhon Chancellor.

Brescia a subi une relégation de la Serie A, et on prétend que Massimo Cellino veut 3 millions d’euros (2,7 millions de livres sterling) pour le défenseur vénézuélien.

C’est bon marché pour l’ancien défenseur d’Al Ahli, qui compte 15 sélections pour son pays et a marqué trois fois en Serie A la saison dernière.

Un autre défenseur central pour les Seagulls?

Graham Potter semble certainement aimer un défenseur central si l’on en croit ce rapport, Brighton ayant déjà une foule d’options là-bas.

Lewis Dunk et Adam Webster sont les défenseurs centraux de premier choix, tandis que Joel Veltman a été signé de l’Ajax et Ben White est de retour de son prêt à Leeds.

Dan Burn est également un défenseur central de métier bien qu’il soit principalement utilisé comme arrière gauche la saison dernière, donc Brighton est assez bien achalandé dans cette zone du terrain.

Oui, Shane Duffy et Matt Clarke ont été prêtés respectivement au Celtic et au Derby County, mais l’ajout d’un autre défenseur central semble étrange.

Le chancelier ne semble pas non plus avoir une grande polyvalence, il est uniquement un arrière central et mesure 1,80 mètre, possédant une grande puissance et une capacité aérienne.

Il serait étrange de voir Brighton opter pour le chancelier compte tenu de leurs options là-bas, et il ne correspond pas vraiment au moule de Leeds étant donné son manque de rythme, nous sommes donc sceptiques quant à de nombreux éléments de cette rumeur.

