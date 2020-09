Dan Mullan / .

Le Daily Mail a exposé les raisons pour lesquelles Aston Villa battra Brighton et Hove Albion, Leeds United et Schalke à la signature du gardien d’Arsenal Emiliano Martinez.

Il a été rapporté que Martinez était sur le point de quitter Arsenal pour Villa, rivale de Premier League.

Bien que Brighton, Leeds et Schalke s’intéressent au gardien de but de 28 ans, ce sont les Villans qui ont présenté les arguments les plus solides à l’Argentin, selon le rapport.

Villa a montré à Martinez autour de Villa Park samedi et lui a vendu la riche histoire et la tradition du club et lui a assuré qu’il entrerait dans la formation de départ avant le blessé Tom Heaton, selon le rapport, qui a ajouté que les Villans correspondaient également à l’évaluation d’Arsenal. du joueur – 15 millions de livres sterling d’avance plus 4,5 millions de livres supplémentaires en modules complémentaires.

Gagner la course

Il semble que Villa ait assuré à Martinez qu’il bénéficierait d’un temps de jeu régulier à Villa et qu’il ait également satisfait Arsenal en ce qui concerne les frais de transfert.

Il semble que ce n’est qu’une question de temps avant que l’Argentin ne devienne officiellement un joueur de Villa.

Le joueur de 28 ans est un très bon gardien de but qui rendra Villa meilleure et plus forte défensivement.

Matt King / .

