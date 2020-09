Photo de Richard Heathcote / .

Le Daily Mail a suggéré que Norwich City vendrait Emiliano Buendia, au milieu de l’intérêt signalé par Leeds United.

Il a été rapporté que Norwich – qui joue dans le championnat cette saison après avoir été relégué de la Premier League – est prêt à vendre ses “ actifs convoités ”, y compris Buendia.

The Independent a rapporté en août que Leeds, qui joue en Premier League cette saison après avoir remporté une promotion automatique, souhaitait recruter le milieu de terrain offensif de 23 ans.

Boost pour Leeds United?

Avec Norwich apparemment ouvert à la vente de Buendia, c’est certainement un coup de pouce énorme pour Leeds dans leur prétendue quête pour le signer.

Les Blancs pourraient faire avec un joueur créatif dans leur milieu de terrain, car Pablo Hernandez ne rajeunit pas.

Buendia n’a que 23 ans et il a montré la saison dernière qu’il pouvait se défendre en Premier League.

Selon WhoScored, l’Argentin a marqué un but et fourni sept passes décisives en Premier League la saison dernière, tandis que pendant la campagne 2018-19, il a marqué huit buts et fourni 12 passes décisives dans le championnat des Canaries.

Transferts d’été à Leeds United 2020

Helder Costa

Loups (16 millions de livres sterling)

Illan Meslier

Lorient (5 millions de livres sterling)

Jack Harrison

Manchester City (Prêt)

Joe Gelhardt

Wigan (1 million de livres sterling)

Cody Drameh

Fulham (800 000 £)

Charlie Allen

Linfield (non divulgué)

Sam Greenwood

Arsenal (non divulgué)

Rodrigo

Valence (26 millions de livres sterling)

Robin Koch

Fribourg (13 millions de livres sterling)

Photo de Stephen Pond / .

