Quand vous pensez à l’un des couples hollywoodiens les plus parfaits, vous pensez probablement aux amours de longue date Goldie Hawn et Kurt Russell, Tom Hanks et Rita Wilson, ou Denzel et Pauletta Washington. Donc, Paul Bettany et Jennifer Connelly de Marvel ne figurent probablement pas sur la liste. Mais ils devraient, car non seulement ils ont l’une des relations les plus longues d’Hollywood, mais aussi l’une des plus mignonnes.

Bien que nous sachions peut-être que le personnage de Bettany, Vision, avait un amour qui vit à travers le temps et l’espace avec Scarlett Witch, et que Betty de Connelly peut calmer les goûts de Hulk, leur relation entre eux est similaire dans la mesure où c’est comme quelque chose. d’un film.

Mais à quoi ressemblait leur relation au cours des dix-sept dernières années de leur mariage? Comment sont-ils l’un des couples les plus mignons, et sans parler de l’un des couples les plus chauds d’Hollywood?

Nous aurons besoin de la Mind Stone pour comprendre celle-ci.

Le couple s’est rencontré en 2001, sur le tournage de A Beautiful Mind. Tandis que Bettany jouait Charles, Connelly jouait Alicia Nash, l’épouse du personnage de Russell Crowe, John Nash, un rôle qui lui valut plus tard un Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle.

Bettany a dit à Larry King qu’elle était son béguin d’enfance. Avec des rôles dans les années 80 comme Once Upon a Time in America, Labyrinth et Career Opportunities (vous vous souvenez de cette scène où elle monte ce cheval mécanique?), Qui n’aurait pas le béguin pour elle?

Assis en face d’elle à la table de lecture, Bettany était sûr qu’il n’avait jamais côtoyé quelqu’un d’aussi beau. Quand ils étaient sur le plateau ensemble, Bettany a réussi à jouer cool, mais n’a jamais flirté avec elle.

Leur relation était très peu conventionnelle à partir de ce moment. Il a attendu la fin du film un an plus tard pour la contacter, et un événement tragique l’a poussé à passer à l’action.

Ce sont les événements du 11 septembre qui ont poussé Bettany à vouloir professer son amour à l’actrice. Quel meilleur moment pour dire à quelqu’un que vous l’aimez, sans même sortir avec lui? Comme la tragédie nous l’a montré, la vie est courte et Bettany n’allait pas perdre de temps.

Au moment où les tours ont été touchées, Bettany était en Toscane et il les a regardées s’effondrer sur la télévision d’une épicerie. Comme beaucoup de gens à travers le monde, cela l’a changé et il a immédiatement dû appeler quelqu’un pour en parler et la première personne à qui il avait besoin de parler était Connelly.

«À ce moment-là, mon esprit a changé pour toujours et je suis retourné dans cette maison en courant et j’ai passé deux jours à essayer d’appeler cette femme que je connaissais à peine. Et je me souviens très clairement de m’être dit: ‘Qu’est-ce que tu fais?’ J’ai réalisé que j’étais amoureux. Donc, je l’ai finalement eue au téléphone et j’ai dit que je venais nous marier. Et c’est vraiment ce qui s’est passé, nous n’étions jamais sortis ensemble », a expliqué Bettany.

Connelly avait apparemment le béguin pour lui et ses talents de guitariste sur le plateau aussi, alors quand il l’a appelée, elle était sur une longueur d’onde similaire et a accepté.

« Il est clair que nous nous sommes remarqués et que nous nous apprécions clairement », a déclaré Connelly. « Mais j’ai des sentiments très forts sur les choses qui sont justes et les choses qui ne le sont pas et tout cela était très clair… »

Puis, tout à coup, il a déménagé en Amérique pour être avec elle, et ils se sont mariés lors d’une cérémonie privée en Écosse en 2003.

« J’étais vraiment comme un harceleur », a déclaré Bettany. «Nous nous sommes mariés très rapidement parce que je pensais qu’elle avait une fenêtre de trois à six mois avant de voir à travers l’accent. Elle est allée à Yale et j’ai quitté l’école à 16 ans, alors je savais qu’elle comprendrait que je n’avais pas lu Proust . «

Le couple a deux enfants, Stellan et Agnes, et lorsque Bettany est devenu père pour la première fois, il était extrêmement protecteur, en raison des événements traumatisants de la mort de son frère dans son enfance. Mais quand Bettany avait l’habitude de paniquer à propos de certaines choses, Connelly le calme.

«Une fois, j’ai vu ces taches noires sur les gencives de Stellan quand il était un petit bébé et j’ai dit: ‘Oh mon Dieu, il a la mort de bébé de gomme noire’, et elle a dit calmement: ‘Je pense que c’est ce qui se passe juste avant que les dents ne passent parfois. ‘

« Je dois vraiment lutter contre cet instinct pour les entourer de papier bulle et leur mettre un casque », a déclaré Bettany.

Désormais, Bettany utilise des câlins à l’approche des crises dans la famille. «Mon instinct est d’en parler, mais j’ai trouvé que les câlins et le fait de dire:« Je sais, c’est affreux »sont une meilleure façon de procéder. »

Récemment, le drame familial a porté sur Bettany entraînée dans l’affaire de diffamation de Johnny Depp contre The Sun. Plusieurs textes que Depp a envoyés à Bettany en 2013-2014, parlant d’alcool et de drogues, ont été lus autorisés devant le tribunal. Bettany soutient son ami et co-star depuis que ses batailles juridiques avec son ex-femme, Amber Heard, ont commencé, et Connelly a soutenu son mari en retour.

En plus d’être parents, de garder leurs enfants et leur relation en grande partie hors des médias sociaux et de mener une vie réussie, les deux hommes se soutiennent également de manière créative. Ils ont joué dans deux autres films depuis A Beautiful Mind; Inkheart et création. Et en 2014, Connelly a joué dans le film de Bettany, Shelter.

«Je me sens très créative avec lui», a déclaré Connelly en parlant de travailler avec son mari. « Nous sommes attirés par des types de films et de réalisation de films similaires. Je sentais que j’avais beaucoup de liberté pour explorer. Parce qu’il est mon mari et que je lui fais tellement confiance, je me sentais très en sécurité. »

Avec un couple aussi magnifique, créatif et réussi dans leur mariage, ils figurent sur notre liste de l’un des couples puissants d’Hollywood. Nous savons que Bettany mourrait pour Connelly, tout comme Vision le ferait pour Scarlett Witch. Ils sont vraiment un match fait dans le paradis de Marvel.

