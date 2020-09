/ / /

Spécial anniversaire de Kareena Kapoor Khan: un regard sur les photos d’enfance attachantes de la star de Bollywood

Kareena Kapoor Khan est prête à célébrer son anniversaire de verrouillage aujourd’hui et nous avons ces photos incontournables de la star de son enfance. Regarde.

6894 lit Mumbai Mis à jour: 21 septembre 2020 07h30

Les photos d’enfance incontournables de Kareena Kapoor Khan

Kareena Kapoor Khan fête ses 40 ans aujourd’hui. L’actrice qui a marqué ses 20 ans dans l’industrie cette année, a sûrement plus d’une raison de célébrer cette année. Récemment, elle et son mari, l’acteur Saif Ali Khan, ont révélé qu’ils attendaient leur deuxième enfant ensemble. Kareena s’est adressée avec amour alors que Bebo faisait ses débuts à Bollywood avec le film Refugee, ses débuts d’actrice face à Abhishek Bachchan dans les années 2000. Connue pour briser le plafond de verre que ce soit ses déclarations, ses choix de films ou son look élégant. L’actrice, en plus de ses talents d’actrice, est connue pour son style incroyable et sa nature audacieuse. Ne s’excusant pas de la façon dont elle présente ses mots devant la caméra ou dans les interviews, la belle actrice a placé la barre plus haut en termes de performances à l’écran et a brisé à plusieurs reprises les stéréotypes liés aux actrices dans le pays. Les débuts de Kareena Kapoor Khan sur les réseaux sociaux avaient fait parler de lui au début de cette année. Kareena a toujours été une incarnation du style et de la classe. La magnifique actrice s’assure qu’elle ajoute une touche de glamour à ses tenues à chaque fois qu’elle sort. Les gens sont toujours obsédés par ses personnages Poo de Kabhi Khushi Kabhie Gham et Geet de Jab We Met. Les deux dernières sorties de Kareena au box-office ont été acclamées par la critique et elle a prouvé que son talent et sa célébrité sont inégalés par rapport à aucune autre star féminine de Bollywood. De la participation à des initiatives sociales pendant la crise en ce moment aux régimes de beauté, ses médias sociaux sont une plaque tournante de beaucoup de choses intéressantes. Kareena a toujours réussi à voler la vedette aux événements de Bollywood et ne néglige aucune pierre en ce qui concerne les mariages et les réceptions de Bollywood. Aujourd’hui, alors qu’elle célèbre son grand jour, jetons un coup d’œil à certains de ses clichés d’enfance attachants.

Regarde ce sourire

Partageant toujours un cadre avec celui-ci

Joue contre joue

Karisma étreignant sa plus douce petite sœur nous fait sourire

Toujours prêt pour la glace

À quel point cette photo de retour des sœurs Kapoor est-elle adorable en profitant de leur journée?

Retour à l’adolescence

Une image sincère de Bebo de retour de son adolescence.

Jumelage avec Karisma

L’actrice avec sa sœur aînée dans une tenue à pois assortie.

Les câlins les plus chaleureux

Avec son grand-père légendaire dans ce cliché et ses cousins.

Les plus belles femmes de sa vie

Un autre cliché adorable de la star quand elle était enfant avec sa mère et sa sœur.

Les sœurs Kapoor

On adore cette photo de Kareena avec ses sœurs aînées!

