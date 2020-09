Évaluation:

8/10

Jeter:

Jules Willcox comme Jessica

Marc Menchaca comme homme

Anthony Heald comme Robert

Jonathan Rosenthal comme Eric

Réalisé par John Hyams; Écrit par Mattias Olsson

Examen seul:

Le genre de thriller de survie a tout vu, des événements les plus élémentaires aux motivations alambiquées et aux sauts de logique, et souvent il est vraiment à son meilleur quand il est le plus simple et le plus complexe. SeulL’exercice plus dépouillé du genre peut sembler un peu familier, il s’avère néanmoins exaltant.

Jules Willcox (Netflix’s Lignée) joue le rôle de Jessica, une veuve accablée de chagrin qui fuit la ville pour tenter de faire face à la perte de son mari. Lorsque Jessica est kidnappée par un homme mystérieux et enfermée dans une cabane dans le nord-ouest du Pacifique, elle s’échappe dans la nature et est poursuivie par son ravisseur. Le casting clé comprend Marc Menchaca (Ozark, L’étranger) et Anthony Heald (Le silence des agneaux).

Le film commence assez régulièrement, une femme se lance seule dans un voyage vers une nouvelle vie, éloignée de sa mère opiniâtre tout en essayant de rester en contact avec son père et souffrant d’un chagrin quelconque. Grâce à une poignée de vidéos et de dialogues sur téléphone portable, nous en arrivons à comprendre pourquoi et bien que cela soit censé servir de lien sympathique pour les téléspectateurs avec Jessica, cela ne se révèle pas aussi efficace que possible. Avec un seul moment de fond en larmes et le reste du film la voyant autour du sujet dans les conversations, cela ne semble tout simplement pas aussi crédible ou émouvant qu’il le devrait pour amener le public à encourager le protagoniste.

Cela étant dit, Jessica est principalement une ardoise vierge d’un personnage que le public peut voir comme un terrain neutre, de sorte que lorsque quelqu’un d’aussi discrètement méfiant et simultanément brutal que l’homme sans nom arrive, nous savons à qui nous associer. Cela prend certainement vie avec brio grâce à la performance de Marc Menchaca, qui ne fait que mâcher tous les paysages qu’il a avant et après avoir révélé ses véritables intentions et reste un méchant convaincant à regarder au fur et à mesure que le film progresse et qu’il devient de plus en plus. détestable.

Un autre facteur majeur qui rend vraiment le film passionnant à regarder est la belle direction de Hyams, principalement connue pour son travail de directeur de la photographie, pour avoir dirigé les deux derniers opus de la soldat universel franchise et direction TV. Que ce soit depuis qu’il a réalisé des épisodes de 45 minutes à la télévision ou quelques films indépendants de 90 minutes, le cinéaste montre une forte maîtrise du rythme et de l’atmosphère, faisant avancer le film à un rythme soutenu tout en permettant à Jessica de passer par l’essoreuse tout en maîtrisant sa propre force, sans oublier qu’il garde chaque plan du film à couper le souffle sans aucun type d’angles extravagants ou de caméras de qualité IMAX.

L’action dans le film est également très bien exécutée, adoptant une approche minimaliste de ses effets spéciaux avec le plus doux du sang et de la violence et pourtant tout est joué avec un effet si fort que chaque coup de poing, chaque branche cassée se loge dans un corps, à chaque tranche de couteau, tout semble réel et en fait plus crédible que la plupart des photos à gros budget avec des blessures similaires. Nous ne voyons pas notre protagoniste boiter pendant quelques minutes, puis secouer magiquement ses blessures, nous la voyons en fait se battre pour le pouvoir à travers la douleur pour sortir victorieuse dans ce jeu de chat et de souris et c’est un plaisir absolu à regarder et supplie également plus de cinéastes de placer Jules Willcox dans des rôles de premier plan, car avec un peu plus de matériel, elle pourrait rejoindre les rangs des dernières grandes filles de la finale, notamment Samara Weaving, Imogen Poots et Jessica Rothe.

Seul est un film dont les seuls vrais défauts viennent de son sentiment de familiarité et de confiance en la formule, mais il prend ces inconvénients apparents et les utilise principalement pour créer une image de genre tendue, effrayante et passionnante, magnifiquement tournée, très bien réalisée et conçue de manière complexe avec son utilisation du son.