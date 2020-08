S’il y a une année parfaite pour l’évasion, c’est 2020. Parmi les sentiments de désespoir associés à l’écueil en spirale d’une pandémie mondiale, les gens ont soif de réconfort. Un mécanisme d’adaptation consiste à revenir aux plaisirs simples de la vie qui génèrent des sentiments de nostalgie. Pour beaucoup d’entre nous, le cinéma est un réconfort et revisiter de vieux films de jeunesse est une expérience gratifiante. Et l’une des caractéristiques déterminantes d’un film est, bien sûr, la musique.

Après une étude récente de l’effet de la musique sur le cerveau, le neuroradiologue Jonathan Burdette, M.D. déclare que «la musique est primordiale. Cela nous affecte tous, mais de manière très personnelle et unique. » Écrivains Aaron Lupton et Jeff Szpirglas Comprenez parfaitement cette notion fondamentale et ont compilé un nouveau livre relié mettant en lumière les musiques de films de science-fiction et de fantaisie les plus emblématiques qui aient jamais honoré l’écran (et notre enfance).

Le rédacteur en chef de la rue Morgue, Aaron Lupton, et le contributeur de la rue Morgue, Jeff Szpirglas, ont précédemment publié Blood on Black Wax, qui raconte les musiques de films d’horreur. Un an plus tard seulement, ils sont de retour pour célébrer le Record Store Day avec la sortie de Planet Wax, un livre relié complet de 240 pages avec des interviews, des résumés et des illustrations LP originales consacrées aux bandes sonores de science-fiction et de fantaisie sur vinyle. Toutes les images du livre proviennent des bibliothèques personnelles de Lupton, Szpirglas, 1984 éditeur Matthew Chojnacki, Devon Goldberg, et Jonathan Herzberg, tandis que le mari et la femme équipe Shane Lewis et Desiree Lewis fournir l’illustration de la couverture et la conception du livre. L’édition limitée publiée le Record Store Day comprend un signet signé par les deux auteurs ainsi qu’une bande-son EP de 7 pouces «antigel vert» du film de Tobe Hooper en 1986, Invaders from Mars. Petit mais puissant, l’EP présente des compositions rares de Christopher Young et des illustrations originales gracieuseté de Hagcult.

Planet Wax est divisé en neuf chapitres et contient une préface personnelle du compositeur Ant-Man Christophe Beck. Les chapitres sont divisés en différents sous-genres: Epic Sci-fi, Adult Fantasy, Dark Dystopia, Action / Adventure, Pop, Family Features, Comic Book / Superheroes, Television et Unidentified Objects. Le voyage intergalactique dans le passé emmènera les lecteurs dans les profondeurs de franchises comme Star Wars, Mad Max et Indiana Jones, et revisitera des rencontres fortuites avec des créatures de films comme Labyrinth, Return to Oz et Critters.

Le livre couvre la période des années 70, 80 et 90, mais n’entre pas sur le territoire des années 2000. Dans une interview avec Lupton, il explique que cette décision a été prise de donner au livre un message plus direct, principalement concernant la nostalgie. «L’appétit des gens pour la nostalgie de nos jours est insatiable», dit Lupton. «Les années 80 étaient une époque plus innocente, et les films de cette décennie nous offraient une vision plus optimiste du monde où le bien triomphait généralement du mal.» C’est ce type d’espoir et d’imagination qui a conduit les auteurs à élargir la portée du genre de science-fiction et à entrer dans le domaine fantastique. Bien qu’il y ait plusieurs opéras spatiaux inclus dans le catalogue, d’autres films d’aventure tels que The Goonies et The Neverending Story sont mentionnés parce que c’est l’idée que l’enfant a d’un fantasme qui le rend unique.

De plus, des émissions de télévision classiques comme The Addams Family, The Munsters et Doctor Who sont jumelées dans un chapitre avec The Twilight Zone et Unsolved Mysteries. Chaque émission a sa chanson thème de signature cimentée dans la tête du public, mais le commentaire des auteurs plonge plus profondément dans les airs de la série, les sorties initiales et la façon dont les acteurs ont utilisé les mélodies pour améliorer leurs personnages.

Alors que le vinyle a connu une résurgence au cours des dernières années avec des sociétés comme Mondo, Waxwork et Lakeshore produisant des partitions d’horreur, il existe encore un nombre limité de vinyle de science-fiction et de fantaisie qui ont été reproduits. Cependant, cela ne signifie pas que la musique est moins percutante. La composition pour orchestre rugissant de Jurassic Park de John Williams, la partition de synthé du compositeur de Blade Runner Vangelis et les sons pop de Queen pour la bande originale de Flash Gordon prouvent la polyvalence du genre. Lupton explique: «Il n’existe pas exactement un marché pour cela comme celui des bandes sonores d’horreur, mais ce que nous faisons peut-être, c’est créer un catalogue de films que les entreprises pourraient vouloir mettre sur vinyle. J’aimerais vraiment que cela se produise. Pour la plupart, tous les films que nous avons choisis sont très créatifs et imaginatifs, ce qui se prêtera à de nombreuses œuvres d’art colorées qui sont plus réalisées dans le genre de l’horreur que partout ailleurs. Fantasy se prête à de nombreuses affiches vraiment étonnantes. Ce livre est composé à 70% de visuels, et si vous n’avez pas de bons visuels, les gens ne seront pas intrigués par lui. Donc, il y a beaucoup d’opportunités là-bas.

Bien que l’œuvre soit fantastique, les interviews du livre sont également extrêmement agréables. Brad Fiedel discute de la recherche de la palette sonore cybernétique parfaite pour The Terminator et Terminator 2: Judgment Day ainsi que de sa collaboration sur Fright Night avec le violoniste Ross Levenson. Craig Safan révèle comment il réalise des scènes CGI dans The Last Starfighter, tandis que David Newman explique comment il a navigué en composant l’un des premiers films de bromance en plus d’équilibrer les chansons pop de la fin des années 80 avec l’excellente aventure de Bill & Ted. Les gros frappeurs du genre tels que John Williams, Jerry Goldsmith et James Horner sont mentionnés partout, mais Planet Wax est également un clin d’œil à d’autres compositeurs avec lesquels les téléspectateurs ne sont peut-être pas tout à fait familiers. Mais leur musique est familière, et il est rafraîchissant de voir une compilation plus large de compositeurs être reconnus, allant des films à petit budget aux opéras spatiaux épiques avec certains des plus gros budgets du secteur. S’il y a une critique pour le livre, c’est que le commentaire et les interviews ne sont pas plus longs. Tout comme un fantasme lui-même, vous ne voulez pas qu’il se termine. Cependant, le formatage fonctionne toujours bien et le contenu est perspicace malgré l’espace limité.

Blood on Black Wax est plus un livre classé R rempli de tripes et de sang, alors que Planet Wax est rempli d’émerveillement et de magie. Il est également évident que sa production a apporté beaucoup de cœur. Lors de l’interview de Lupton, les bruits de roucoulement et de rire de son bébé étaient à l’arrière-plan, et Szpirglas se spécialise dans l’écriture de livres pour enfants. Tous deux connaissent bien les qualités imaginatives de ce qui rend un film fantastique séduisant et la façon dont ces films attirent les adultes et les enfants. Dans le paysage de l’enfer de 2020, la musique et les films nous transportent dans un moment plus agréable. Comme le déclare Jonathan Burdette, M.D., «la musique ne guérira rien, mais elle peut certainement jouer un rôle thérapeutique». Trouver du réconfort dans le son et le celluloïd est très important de nos jours, et Planet Wax est un portail qui transportera le public vers un meilleur moment, un meilleur endroit et une meilleure sensation, le tout dans ses pages nettes et aux couleurs vives.

