Nous passons tous beaucoup de temps à la maison ces jours-ci à cause de la nouvelle pandémie de coronavirus, ce qui signifie que beaucoup d’entre nous cherchent à rattraper les anciennes émissions que nous aurions pu manquer.

Avant de commencer une émission, il existe une application gratuite géniale que vous devez absolument consulter en premier.

Imaginez que vous n’ayez jamais souscrit à HBO auparavant et que vous n’ayez jamais entendu parler de Game of Thrones. Puis un jour vous vous échappez du rocher sous lequel vous vivez et tout change. Peut-être que HBO Max sera lancé le 27 mai et que l’attrait de toutes ces émissions populaires en un seul endroit vous incite à vous abonner. Vous faites défiler tous les films et émissions disponibles pour diffusion dans l’application lorsque vous assistez à une émission fascinante que vous n’êtes pas familier. Vous regardez la bande-annonce et cela vous souffle évidemment, alors vous vous installez et commencez à diffuser la saison 1.

Inutile de dire que vous êtes instantanément accro. L’intrigue est incroyable, l’écriture est fantastique, le développement du personnage est exceptionnel et le jeu d’acteur est superbe. Vous savez que vous avez de sérieuses beuveries à faire, car vous avez hâte de voir ce qui se passera ensuite. Vous vous abritez sur place grâce à la nouvelle épidémie de coronavirus, vous avez donc beaucoup de temps libre pour vous beuverie saison après saison – et c’est exactement ce que vous faites. Ensuite, après des semaines de télévision passionnante qui ne ressemble à rien de ce que vous avez jamais vu auparavant, vous arrivez enfin à la saison 8. Et juste comme ça… un naufrage.

Vous êtes absolument vidé. Dévasté. Comment un spectacle aussi époustouflant pourrait-il devenir si terrible si rapidement?! Si vous aviez su à quel point cela allait être mauvais à la fin, vous n’auriez probablement pas investi tout ce temps, énergie et émotion dans la série pour commencer. Vous savez, peut-être si vous aviez vu un graphique comme celui-ci:

Le graphique ci-dessus a été créé par une application gratuite appelée TV Chart. Créée par le développeur Benjamin Mizrahi, l’application Web est simple mais incroyablement utile. Tapez le nom de n’importe quelle série et TV Chart créera, comme son nom l’indique, un graphique. Les points tracés sur le graphique représentent la note IMDb pour chaque épisode du début à la fin. Si vous aviez connu TV Chart avant de commencer à regarder Game of Thrones, vous auriez vu que la dernière saison est une parodie absolue et vous vous êtes peut-être sauvé le chagrin.

Sur le revers de la médaille, imaginez que la même chose s’est produite avec The Office. L’avant-dernière saison devient si mauvaise que vous pourriez très bien envisager de renflouer, mais un rapide coup d’œil à TV Chart et vous verrez que cela vaut vraiment la peine de le tenir.

TV Chart est un outil formidable et totalement gratuit. Vous seriez donc fou de ne pas le mettre en favori maintenant et de l’utiliser la prochaine fois que vous envisagerez de plonger dans une émission qui existe depuis un certain temps.

Zach Epstein a travaillé dans et autour des TIC pendant plus de 15 ans, d’abord dans le marketing et le développement commercial avec deux opérateurs de télécommunications privés, puis en tant qu’écrivain et rédacteur en chef couvrant l’actualité économique, l’électronique grand public et les télécommunications. Le travail de Zach a été cité par d’innombrables publications d’information aux États-Unis et dans le monde. Il a également été récemment nommé l’un des 10 meilleurs «influenceurs mobiles puissants» au monde par Forbes, ainsi que l’un des 30 meilleurs experts de l’Internet des objets du magazine Inc.