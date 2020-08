KIEV, Ukraine (AP) – Des milliers de manifestants se sont rassemblés dimanche dans la capitale biélorusse, au début de la quatrième semaine de manifestations quotidiennes pour exiger la démission du dirigeant autoritaire du pays.

La manifestation au monument de la résistance de Minsk pendant la Seconde Guerre mondiale a attiré au moins 100 000 personnes, selon l’application de messagerie Nexta, largement utilisée par l’opposition.

Les manifestations généralisées ont commencé après l’élection présidentielle du 9 août qui, selon les responsables, ont donné au président Alexander Lukashenko une victoire de 80% sur son principal rival, Sviatlana Tsikhanouskaya, ancienne enseignante et épouse d’un blogueur emprisonné populaire.

Loukachenko, au pouvoir depuis 1994, n’a pas été en mesure de réprimer la vague de manifestations la plus importante et la plus soutenue jamais enregistrée dans ce pays d’Europe de l’Est de 9,5 millions d’habitants. Il a refusé de répéter les élections, que l’Union européenne et les États-Unis ont déclaré qu’elles n’étaient ni libres ni équitables, et a rejeté les offres des pays baltes de négocier la situation.

Loukachenko dit qu’il est parvenu à un accord avec le président russe Vladimir Poutine selon lequel la Russie enverra une aide à la sécurité sur demande. Mais Moscou a semblé hésiter à s’impliquer trop dans les troubles dans cette ancienne nation soviétique.

Poutine et Loukachenko se sont entretenus par téléphone dimanche, mais une déclaration du Kremlin a donné peu de détails sur la conversation, outre le fait que Poutine a félicité le dirigeant biélorusse pour son 66e anniversaire.

Tsikhanouskaya, qui a fui en Lituanie après les élections en raison de préoccupations pour sa sécurité, a également ordonné au président d’être félicité: « Je veux que vous surmontiez vos peurs, regardez la vérité dans les yeux, écoutez la voix du peuple et partez », at-il dit. L’Associated Press par téléphone depuis la capitale lituanienne Vilnius.

Loukachenko accuse les pays occidentaux d’encourager les manifestations.

____

Jim Heintz à Moscou a contribué à cette histoire.