Ce n’est pas un secret que Batman: la série animée est l’une des meilleures adaptations du personnage de DC Comics jamais réalisée. Il n’est donc pas surprenant que le film qui a apporté Paul DiniLe dessin animé de The Caped Crusader sur grand écran est également un tarif de bande dessinée de premier ordre.

Batman: Masque du fantasme amène un nouveau méchant dans le champ de Batman, mais en tant que Bande-annonce honnête fait remarquer, il ne faut pas longtemps avant que le Joker montre son visage peint dans l’image et envoie tout dans le chaos. Parce que s’il y a une chose que les gens ne peuvent pas supporter, c’est d’avoir un nouveau film Batman sans une nouvelle version de Joker. Regardez la bande-annonce honnête de Batman: Mask of the Phantasm ci-dessous.

Batman: Mask of the Phantasm Honest Trailer

Même si Batman a deux méchants à affronter dans ce film, cela n’empêche pas Bruce Wayne d’avoir des sentiments ou d’obtenir de l’action d’un autre passionné de jiu-jitsu qui a également des parents décédés, même si cela signifie forcer Alfred à marcher. leur. En fait, une partie de cette action qu’il obtient se produit avant de devenir Batman, et l’effondrement de leur relation ne fait qu’ajouter à la colère qui le pousse à devenir Batman. Est-ce que cela compte comme un retcon?

Il n’est pas surprenant que rien ne change vraiment pour Batman dans ce film. Encore une autre relation lui échappe, il combat le Joker et finit toujours par conserver la citation de statut de défenseur de Gotham City. Mais il faut s’y attendre lorsque vous avez besoin du super-héros animé pour continuer à combattre le crime, même après qu’il ait fait le saut vers le grand écran. Après tout, quel est l’intérêt d’avoir un super-héros sombre et sombre dans la lutte contre le crime s’il n’a aucune raison pour lui de continuer à être sombre et maussade?

