Jusqu’à très récemment, on croyait que Jupiter avait seulement 79 lunes sur son orbite. Cependant, une découverte récente pourrait changer tout ce que nous savions sur ses satellites naturels: la planète a environ 600 lunes.

L’étude La population de lunes joviennes irrégulières sur un kilomètre a révélé qu’elles ont été trouvées 600 lunes irréguliers qui tournent autour de la gigantesque planète. Le résultat de l’Université de la Colombie-Britannique a été présenté au Congrès scientifique Europlanet 2020.

L’équipe dirigée par Edward Ashton, du Département de physique et d’astronomie, a étudié des données archivées de l’observatoire Canada, France, Hawaii, situé sur le volcan Mauna Kea, en 2010. Celles-ci ont révélé que Jupiter il a plus lunes irrégulier qu’on ne le croyait.

Il est important de préciser que les astronomes n’ont pas observé le 600 lunes. En étudiant une petite zone, ils ont découvert 12 petites lunes dans cet espace. Ainsi, ils ont extrapolé ce nombre et sont parvenus à la conclusion qu’ils sont proches de 600 satellites irréguliers ceux qui gravitent autour de Jupiter.

Lunes régulières et irrégulières

Quelle est la différence entre les satellites réguliers et irréguliers? Les premiers suivent une orbite relativement proche et se forment en orbite autour de l’objet principal. le lunes irrégulièresPar contre, ce sont ceux qui suivent une orbite plus éloignée et sont « piégés » par le mouvement des planètes.

Ainsi, les nouvelles lunes découvertes autour Jupiter Ce sont des satellites irréguliers avec des orbites rétrogrades, attirés par la force gravitationnelle de la planète.

Les quatre premiers satellites naturel de Jupiter Ils ont été découverts par Galileo Galilei au début des années 1600, c’est pourquoi ils sont appelés « satellites galiléens »: Io, Europa, Ganymède et Callisto. Au fil des ans et des progrès de la technologie, d’autres ont été découverts jusqu’à 79 lunes. Ce nombre, cependant, vient de changer avec une grande partie de ce que nous savions sur la plus grande planète du système solaire.