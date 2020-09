Bienvenue à la pause quotidienne de PopCrush! Voici une ventilation des histoires de culture pop et de style de vie les plus chaudes d’aujourd’hui, telles qu’elles ont été entendues sur PopCrush Nights, diffusées à travers le pays. Découvrez le stratagème de fraude à l’assurance d’une femme, le prochain livre pour enfants de Lil Nas X et plus, ci-dessous!

Regarder la télévision en mangeant entraîne une suralimentation

Une nouvelle étude menée par l’Université du Sussex a révélé que regarder la télévision en mangeant empêche les gens de se rendre compte qu’ils sont pleins, ce qui entraîne une suralimentation. Les chercheurs disent que plus notre cerveau se fixe sur quelque chose et que notre attention est capturée, moins il est capable de dire quand nous devrions arrêter de manger. (via StudyFinds)

Kanye West dit qu’il est le “ nouveau Moïse ”

Kanye est de retour avec un autre de ses coups de gueule sur Twitter, et cette fois, il s’en prend à Sony et Universal. Il dit qu’il ne sortira pas de nouvelle musique tant qu’ils ne le sortiront pas de son contrat d’enregistrement. Il a également comparé l’industrie de la musique et la NBA aux «navires négriers des temps modernes», et estime que les artistes et les basketteurs devraient se libérer de leurs contrats commerciaux et acheter des terres et des propriétés à la place. (via TMZ)

Une femme coupe sa propre main pour obtenir de l’argent d’assurance

Une femme nommée Julija Adlesic se serait coupé la main pour tenter de collecter 1 million de dollars dans un stratagème de fraude à l’assurance. Adlesic et son petit ami auraient mis au point un plan pour collecter les paiements des multiples polices d’assurance qu’ils avaient souscrites sur elle, qui totalisaient environ 1,16 million de dollars. Le couple a décidé de lui couper la main avec une scie circulaire et a affirmé que c’était un accident qui s’était produit alors qu’elle coupait des branches. Cependant, après une enquête, la police a découvert que tout cela était un stratagème et ils ont tous deux été arrêtés pour fraude. (via Complexe)

Bear Nudges Man Awake

Un homme de Greenfield, MA était allongé près de sa piscine en train de faire une sieste quand un petit ours noir est entré dans son jardin. L’homme s’est réveillé quand il a senti quelque chose tapoter sur son pied. Alerte spoiler: c’était l’ours! (via WOKQ)

Lil Nas X publie un livre pour enfants

Lil Nas X dit qu’il sortira un livre illustré pour enfants sur le thème de la musique country au début de l’année prochaine. Voir son annonce ci-dessous: