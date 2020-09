Une fortune et une haine séparent Alejandro Fernández et « Luismi » | Instagram

Deux des grandes figures de la musique que le Mexique a données de façon contradictoire ne pouvaient même pas être ensemble sur la même scène, Luis Miguel et Alejandro Fernández, partagés par une grande fortune et une haine entre eux, révèlent-ils.

Il convient de mentionner que, quant au chanteur Luis Miguel, bien qu’il ne soit pas né au Mexique la plupart de sa vie, il a grandi ici, alors le Mexique l’a adopté comme fils prodigue, tandis que Alejandro Fernandez depuis son plus jeune âge, il a porté très haut la musique régionale mexicaine.

Cependant, ces deux stars ne peuvent même pas monter sur une scène ensemble car un désaccord entre les deux les rendait presque impossible de se regarder les visages comme révélé.

A un moment donné, les plus grandes figures de la musique auraient accepté d’accepter une tournée ensemble, cependant, de mauvaises négociations entre leurs équipes juridiques ont généré la perte de près de 7 millions de dollars, qui ont été déposés sur le compte du soi-disant « Sol de Mexique « et qu’il ne serait pas revenu.

Et bien que longtemps se soit écoulé, cet antécédent de mauvaise gestion a été l’un des déclencheurs pour lesquels Luis Miguel et Alejandro Fernandez Ils deviendraient des rivaux sur le lieu de travail et personnels, depuis lors, soulignent-ils, aucun d’eux ne serait nommé, même en plaisantant.

Selon le médium Ellaeonline, la tournée artistique que les deux auraient programmée incluait le Mexique et les États-Unis, il aurait des chansons inédites des célébrités les plus importantes, mais une mauvaise négociation et une mauvaise organisation ont fait tomber ce qui serait un grand événement et dans son l’endroit a laissé une mauvaise expérience et une inimitié pour toujours.

Luis Miguel en ruine

Cependant, plus tard, le chanteur serait en mesure de rembourser le montant de la dette comme révélé, cela se serait produit bien avant la première de la série sur Netflix sur sa vie « Luis Miguel: La série ».

Comme il transcende depuis longtemps, l’artiste Luis Miguel Il était au bord de la faillite, son environnement était plein de dettes avec la trésorerie et les personnes liées à sa profession.

Cependant, il y avait aussi des gens qui lui ont donné un coup de main, il a eu les conseils d’un homme d’affaires mexicain qui l’a aidé à relancer sa carrière et ainsi pouvoir payer ses débiteurs.

L’idée de lancer sa biosérie sur la plateforme Netflix a permis de sauver la carrière de l’artiste, qui souffrait également d’une grave crise, comme l’a révélé Carlos Bremer, directeur du Grupo Value et célèbre pour son apparition dans l’émission « Shark Tank México ».

Lors d’une apparition que Bremer a fait lors d’un événement Los 300 Líderes au Mexique, il a été approché par la presse et c’est là qu’il a révélé le plan de relance de la carrière « Sol de México », et bien qu’il ait offert de financer le projet, cela n’aurait pas été nécessaire grâce aux amis du chanteur.

Miguel Alemán Magnani était l’un des amis les plus proches de l’interprète du producteur « La Inconditionnel » de la série et Alejandro Soberón les personnes clés du projet et ceux qui l’ont soutenu.

Comme l’a révélé l’homme d’affaires de Monterrey, le chanteur, Luis Miguel a réussi à surmonter «presque toutes les dettes», et a réglé celle qu’il avait avec Alejandro Fernández qui l’aurait poursuivi pour avoir annulé tous les concerts de l’Auditorium national pour 6,5 millions de dollars.

Selon Bremer lui-même, un accord a été conclu avec les créanciers de l’interprète, de cette manière, ils ont convenu qu’à chaque présentation les dettes seraient payées, donc « Il n’était pas nécessaire de mettre plus d’argent », a-t-il dit.

C’est dans une interview également pour Suelta la Sopa que l’homme d’affaires Carlos Bremer a confirmé cette information.