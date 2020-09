8,5 / 10

Jeter:

Tom Holland comme Arvin Russell

Bill Skarsgård comme Willard Russell

Riley Keough comme Sandy Henderson

Jason Clarke comme Carl Henderson

Sebastian Stan comme shérif Lee Bodecker

Haley Bennett comme Charlotte Russell

Eliza Scanlen comme Lenora Laferty

Mia Wasikowska comme Helen Hatton

Robert Pattinson comme révérend Preston Teagardin

Harry Melling comme Roy Laferty

Co-écrit et réalisé par Antonio Campos; Co-écrit par Paulo Campos

The Devil All The Time Review:

Ce qui se passe est un thème qui a joué un rôle déterminant dans la narration depuis à peu près la nuit des temps dans tout, depuis Guerres des étoiles à Le roi Lion à L’endroit au-delà des pins et alors que la plupart des histoires qui approfondissent ce concept se concentrent généralement sur le parcours d’un personnage, celle de Donald Ray Pollock Le diable tout le temps a tissé un conte multigénérationnel qui a capturé ce thème parmi une douzaine d’autres et Antonio Campos a donné vie au roman de manière convaincante.

À Knockemstiff, Ohio et ses arrière-bois voisins, des personnages sinistres – un prédicateur impie (Robert Pattinson), un couple tordu (Jason Clarke et Riley Keough) et un shérif tordu (Sebastian Stan) – convergent autour du jeune Arvin Russell (Tom Holland) alors qu’il se bat les forces perverses qui le menacent, lui et sa famille. Couvrant la période entre la Seconde Guerre mondiale et la guerre du Vietnam, le réalisateur Antonio Campos » Le diable tout le temps rend un paysage séduisant et horrible qui oppose le juste contre le corrompu.

Le genre gothique méridional est un territoire privilégié pour tout, des exploitations religieuses à la vengeance familiale en passant par les âmes les plus justifiées devenant corrompues par le monde qui les entoure et Campos tire pleinement parti du style visuel et des lieux crasseux pour mettre le public dans le monde. Il y a une véritable authenticité dans la conception de la production et les lieux de repérage qui constitue une étape brillante dans le passé, mais qui a également clairement fonctionné pour les stars, car elles se glissent toutes facilement dans leurs différents personnages et leur donnent vie à merveille.

Les histoires individuelles elles-mêmes varient un peu plus dans leurs qualités convaincantes, certaines étant beaucoup trop courtes bien qu’elles soient l’une des plus intéressantes à regarder, tandis que d’autres traînent trop longtemps ou sont interrompues dans le but d’équilibrer les histoires de tout le monde, mais avec la menace d’un trop grand ensemble surchargeant le film, Campos fait un travail plutôt solide pour les équilibrer tous. Il est clair dès le départ que la lignée Russell sera le plat principal tandis que le reste de la liste sera des plats d’accompagnement, mais à part deux sujets assez sous-développés, les joueurs secondaires obtiennent un jeu tout aussi intéressant que les familles d’Arvin et Willard. qui présentent des tons légèrement différents sans perdre la peur constante qui imprègne l’histoire globale.

Même lorsque certains des récits commencent à trahir les messages moralement complexes, les performances permettent néanmoins à chaque image de ce film de bouger de manière fascinante, quelques-unes des plus remarquables étant la Hollande dans un rôle résolument plus sombre et plus mature que le public grand public. l’habitude de lui et de Pattinson en tant que prédicateur corrompu et tranquillement sinistre. Malgré son visage frais démentant les horreurs auxquelles son personnage a été confronté dans sa jeunesse, Holland puise si puissamment dans la personnalité froide et endommagée d’Arvin qu’il est sûr de rappeler aux téléspectateurs qu’il est l’un des meilleurs jeunes acteurs dramatiques travaillant actuellement à Hollywood.

Pattinson n’a fait qu’un travail incroyable depuis qu’il a perdu la balle et la chaîne qui crépuscule série et while Le phare pourrait encore rester ma performance préférée de la star de 34 ans, son tour en tant que méchant révérend Preston Teagardin en est un proche rival. Bien que j’aurais aimé qu’il puisse avoir plus de temps d’écran pour construire sa belle et bienveillante façade avant que l’épingle ne tombe et que nous voyions son côté plus sombre, il puise toujours dans ce personnage à deux visages avec une telle force brute et une énergie silencieusement exubérante que chaque dès qu’il est sur scène, le film devient instantanément 20 fois meilleur qu’il ne l’était dans les minutes précédant son arrivée.

Le diable tout le temps est un délice gothique du sud si à couper le souffle réalisé et puissamment interprété que même lorsque le film a l’impression de sauter entre les histoires de manière discordante et de revisiter des tropes familiers, il reste un conte fascinant et intelligent.