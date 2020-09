Un objet mystérieux dans l’espace se dirige vers notre planète, et bien qu’il ne représente pas de menace pour la vie, il pourrait s’accrocher sur l’orbite terrestre et devenir une mini lune.

C’est l’astéroïde connu sous le nom de 2020 SO parmi les scientifiques, et s’il restait sur l’orbite de la Terre, il deviendrait le troisième corps connu à passer du temps en orbite autour de la périphérie de notre voisinage terrestre.

En cas de tomber amoureux de notre orbite, 2020 SO resterait avec nous entre octobre de cette année et mai 2021, et peut-être pouvons-nous même y jeter un coup d’œil.

L’astéroïde 2020 SO peut être capturé par la Terre d’octobre 2020 à mai 2021. La trajectoire nominale actuelle montre une capture par L2 et une fuite par L1. Chemin hautement chaotique, alors préparez-vous à de nombreuses révisions à mesure que de nouvelles observations arrivent. @renerpho @ nrco0e https://t.co/h4JaG2rHEd pic.twitter.com/RfUaeLtEWq – Tony Dunn (@ tony873004) 20 septembre 2020

Officiellement 2020 SO est classé comme un astéroïde, mais il existe des preuves suggérant qu’il ça pourrait être une masse colossale de débris spatiaux généré par l’humain, et qui serait finalement revenu sur notre planète après avoir erré au voisinage du système solaire.

Les scientifiques estiment, comme ils l’ont dit à ScienceAlert, que 2020 SO est susceptible d’être l’étage Centaur abandonné d’une fusée lors du lancement raté de Surveyor 2 lors d’une mission en 1966. Ils ont fait remarquer que l’objet mystérieux est à peu près de la même taille et qu’il se déplace à une vitesse beaucoup plus lente qu’un astéroïde. C’est un gigantesque morceau de ferraille, mais il est étonnamment facile de le perdre de vue dans l’espace.

« Il y a tellement de facteurs dans l’environnement spatial, tels que les facteurs gravitationnels ou d’autres choses qui affectent le mouvement, que parfois cela peut devenir imprévisible », a commenté l’un des chercheurs.

«Vous devez garder une trace de ces choses, sinon vous pouvez les perdre de vue assez facilement. Et s’ils font quelque chose qui est même un peu imprévisible et que vous regardez dans une autre direction, vous ne saurez pas où cela est allé. Il est assez surprenant de voir combien de choses ont été perdues. «

Une fois que la Mini Lune passera du temps avec nous jusqu’au mois de mai de l’année prochaine, elle retournera dans l’espace pour continuer son voyage.