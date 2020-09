Les fans chinois de science-fiction ont commencé à exprimer leur scepticisme en ligne après l’annonce que les showrunners de Game of Thrones adaptent le célèbre roman chinois The Three-Body Problem en tant que nouvelle série pour le streamer.

Les inquiétudes impliquent des préoccupations telles que la nouvelle série Netflix finissant peut-être par être trop «américaine», avec des éléments clés de son histoire centrée sur la Chine supprimés ou radicalement modifiés pour convenir à différents publics.

Les fans du problème des trois corps incluent le président Obama et le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg.

Les showrunners de Game of Thrones David Benioff et D.B. Weiss a un défi difficile à relever en ce qui concerne le nouveau projet de science-fiction ambitieux qu’ils portent à terme pour Netflix. Ce n’est pas seulement que leur série nouvellement annoncée – une adaptation du roman très acclamé de l’auteur chinois Liu Cixin, The Three-Body Problem – est une épopée, qui a une portée et une étendue de l’histoire d’un groupe de personnes qui s’efforcent de créer une invasion extraterrestre de la Terre.

L’équipe derrière la prochaine série est également confrontée à la tâche ardue de convaincre les fans de science-fiction chinois et les amoureux de l’histoire publiée pour la première fois en Chine en 2008 que les deux hommes sont responsables de l’une des saisons télévisées les plus décevantes de l’histoire (Game of Thrones ‘) huitième et dernière saison) ne fera pas un travail similaire du roman de Cixin.

«Alors que la rivalité entre la Chine et les États-Unis s’intensifie, le producteur occidental trouvera certainement des moyens d’insérer ses croyances dans la série», a récemment prédit un utilisateur chinois des médias sociaux dans un article sur Weibo. Les Américains derrière l’adaptation de Netflix, poursuit le message, ajouteront probablement «des éléments tels que les homosexuels, les minorités ethniques, la liberté et la démocratie ainsi que l’héroïsme à l’américaine».

Par Quartz, un autre utilisateur de Weibo s’est inquiété d’un édulcorant similaire de l’histoire, ou de la probabilité que les producteurs essaient de «l’américaniser» – «Compte tenu de la sensibilité du cadre du livre, je crains que la Chine ne soit attaquée à fond sur la base sur les valeurs américaines. »

Parmi les personnages de l’histoire figurent l’astrophysicienne Ye Wenjie, un personnage central du livre qui voit son père battu à mort pendant la «Révolution culturelle» de la Chine dans les années 60. C’est ce qui l’a inspiré à entrer en contact avec des extraterrestres, dans l’espoir qu’ils apportent un meilleur avenir à la Terre. Dans cet esprit, certains fans chinois ont émis l’hypothèse sur les réseaux sociaux que l’équipe derrière l’adaptation de Netflix pourrait complètement changer cet élément de l’histoire pour le rendre plus pertinent pour le public américain, par exemple en transformant le personnage de Wenjie en une femme noire dont père, plutôt que d’être battu à mort pendant la Révolution culturelle, est mort des suites de la brutalité policière.

Lorsque Netflix a annoncé il y a quelques jours à peine que la série arriverait sur le streamer, la nouvelle a immédiatement fait la une des journaux dans le monde entier. Cela est en partie dû au fait que les livres de Cixin – qui aideront à la série en tant que «producteur-conseil» – ont une base de fans mondiale aussi passionnée, qui comprend des gens comme le PDG de Facebook Mark Zuckerberg et l’ancien président Barack Obama.

Cixin, pour sa part, a déclaré que le public ne devrait pas s’inquiéter de ce que Netflix dilue les éléments chinois de l’histoire: «J’ai le plus grand respect et la plus grande confiance dans l’équipe créative qui a adapté Le problème des trois corps pour le public de la télévision», a déclaré Cixin, dans une déclaration publiée par Netflix. «J’ai décidé de raconter une histoire qui transcende le temps et les confins des nations, des cultures et des races; celui qui nous oblige à considérer le sort de l’humanité dans son ensemble. C’est un grand honneur en tant qu’auteur de voir ce concept unique de science-fiction voyager et gagner le fandom à travers le monde et je suis ravi que les fans nouveaux et existants du monde entier découvrent l’histoire sur Netflix. «

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des médias tels que Fast Company et The Guardian. Lorsqu’il n’écrit pas sur la technologie, on le trouve penché de manière protectrice sur sa collection naissante de vinyles, en plus de soigner son whovianisme et de se gaver sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.