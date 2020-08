Si vous pouvez le croire, ce que vous avez toutes les raisons de ne pas faire si vous avez suivi la tourmente constante qui sévit partout dans le film, The New Mutants arrive dans les salles aujourd’hui. De toute évidence, cependant, alors que le monde est toujours au milieu d’une pandémie et que l’industrie n’est même pas proche de revenir aux affaires comme d’habitude, il n’y a littéralement aucun moyen de déterminer si la longue attente du spin-off X-Men en vaudra la peine pour de nouveaux droits. -holders Disney du point de vue du box-office.

Nous ne pourrons pas non plus obtenir un consensus critique complet, car de nombreux points de vente refusent d’assister aux projections en raison de leurs préoccupations concernant la sécurité personnelle et les protocoles de distanciation sociale, de sorte que le jury semble être sur The New Mutants pendant au moins un an. peu de temps plus longtemps. Un point positif majeur est que le film de bande dessinée teinté d’horreur de Josh Boone est enfin sorti, avec 30 mois de retard.

Cliquez pour agrandir

Beaucoup de gens hésitent encore à se rendre dans leur multiplex local étant donné les circonstances actuelles, mais l’ancien patron de Screen Junkies, Andy Signore, a révélé qu’une nouvelle bande-annonce complète pour Marvel Cinematic Universe Veuve noire joue avant la fonctionnalité principale, probablement dans le but d’attirer un public plus large qui a été privé de contenu MCU ces derniers mois.

The New Mutants a une excellente nouvelle bande-annonce #BlackWidow avant elle … De superbes photos de Task Master, plus sur l’intrigue et ils ont toujours le 06/11/2020 comme date de sortie🤞 pic.twitter.com/5EDCMO1DCF – Andy Signore (@andysignore) 27 août 2020

Comme vous pouvez le voir, la date de sortie est toujours indiquée pour novembre, ce qui est un signe encourageant pour certains étant donné que d’innombrables films ont déjà été retardés plusieurs fois et dans certains cas même repoussés à 2021, mais décevant pour d’autres qui l’ont été. en espérant que Disney donnerait Veuve noire le traitement Mulan et envoyez-le directement à Disney Plus à la place.