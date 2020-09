Photo par Tottenham Hotspur FC / Tottenham Hotspur FC via .

Tottenham Hotspur a connu jusqu’à présent une fenêtre de transfert impressionnante grâce à la signature de Pierre-Emile Hojbjerg de Southampton le mois dernier.

L’international danois est exactement le type de joueur qui prospère sous Jose Mourinho et les fans des Spurs ont raison d’être enthousiasmés à l’idée de le voir sous leurs couleurs lorsque la saison commencera le week-end prochain.

Tottenham a dû se battre pour recruter l’ancien skipper de Southampton. Hojbjerg aurait reçu des offres d’autres clubs cet été, notamment d’Everton de Carlo Ancelotti.

TalkSport a révélé en juillet qu’Everton, après deux offres rejetées, était sur le point de battre les Spurs à la signature du Danois. Cependant, Hojbjerg a choisi de déménager dans le nord de Londres grâce à une discussion rapide avec une ancienne star de Tottenham.

Christian Eriksen a convaincu Hojbjerg de rejoindre Tottenham

Le nouveau milieu de terrain de Tottenham s’est entretenu cette semaine avec Ekstra Bladet de sa décision de rejoindre l’équipe de Mourinho. Il semble que les assurances de Christian Eriksen aient fait une grande différence en l’aidant à se décider.

Il a dit: «J’ai appelé Christian et j’ai discuté. J’avais des questions que j’aurais clarifiées et qui étaient vraiment positives. La conversation que j’ai eue avec Christian a renforcé mon désir et mon sentiment de déménager à Tottenham.

Photo par Atsushi Tomura / .

Eriksen était un héros pour les supporters de Tottenham pendant ses six ans et demi au club. Le Danois a disputé plus de 300 matchs avec les Spurs, marquant 69 buts et fournissant 89 passes décisives dans toutes les compétitions.

Son départ en janvier ne s’est pas déroulé aussi bien que Tottenham l’aurait souhaité, mais il est toujours adoré par les supporters des Spurs.

Hojbjerg peut devenir tout aussi efficace pour Tottenham que l’était Eriksen. L’ancien homme de Southampton n’est pas aussi attaqué que son compatriote, mais c’est un solide milieu de terrain polyvalent qui s’intègre parfaitement dans le système de Mourinho.

Photo de Marc Atkins / .

Les signatures d’été de Tottenham Hotspur

Pierre-Emile Hojbjerg

15 millions de livres sterling; Southampton

Joe Hart

Libre

Matt Doherty

13 millions de livres sterling; loups

