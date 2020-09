Évaluation:

8,5 / 10

Jeter:

Wil Wheaton comme Andy

Brian Landis Folkins comme David

Amy Rutledge comme Lisa

Kathleen Brady comme Lucille

Adrian Egolf comme Diane

Josh Staan comme caméraman

Écrit, réalisé et édité par Jon Stevenson

Examen Rent-A-Pal:

Le monde moderne se sentant si sombre, Hollywood a pris l’habitude ces derniers temps de se tourner vers le passé pour raconter ses histoires, l’époque des années 80 et 90 étant la préférée des conteurs. Rent-a-Pal raconte une histoire très familière, il donne à son histoire une touche joliment rétro qui l’élève au-dessus d’autres efforts de genre similaires.

Situé en 1990, un célibataire solitaire nommé David (Brian Landis Folkins) cherche à échapper à la corvée quotidienne de prendre soin de sa mère vieillissante (Kathleen Brady). En cherchant un partenaire via un service de rencontres vidéo, il découvre une étrange cassette VHS appelée Rent-A-Pal. Hébergée par le charmant et charismatique Andy (Wil Wheaton), la cassette lui offre la compagnie, la compassion et l’amitié indispensables. . Mais l’amitié d’Andy a un coût, et David a désespérément du mal à payer le prix d’entrée.

Nous avons fréquemment vu des histoires d’hommes solitaires à la vie personnelle troublée, perdant la tête et se déchaînant de manière dangereuse – l’année dernière en a vu un incroyablement brut de plus d’un milliard de dollars et remporter 11 nominations aux Oscars – et Jon Stevenson Rent-a-Pal touche définitivement à un certain nombre de tropes pour la formule: vit à la maison, relation troublée avec sa mère, problèmes de connexion avec le sexe opposé, pas de véritable ambition de savoir où sa vie pourrait aller. Mais pourtant, la façon dont David est écrit et interprété lui donne quelques couches supplémentaires qui font de lui un protagoniste plus fascinant que la plupart des autres.

Avec une durée d’exécution de près de deux heures, Stevenson utilise le temps supplémentaire inhabituel de nombreux thrillers indépendants pour développer réellement son rôle principal et permettre au public de se connecter à lui et à ses luttes et à sa personnalité maladroite avant de s’effondrer sous eux et de révéler le chemin plus sombre qu’il prendra inévitablement. David a vraiment des choses intéressantes à son sujet, de sa profession assiégée en tant que gardien de sa mère criblée de démence à son désir de vraiment se connecter avec quelqu’un d’autre que sa propre famille, et une fois qu’Andy commence à prendre en charge des parties de sa vie, il y a un bref moment dans lequel les téléspectateurs se sentent vraiment tristes de sa spirale descendante avant que nous commencions à perdre notre sympathie par ses actions.

En plus de la nature bien conçue d’étude des personnages de l’intrigue, Stevenson aime créer une recréation entièrement authentique du monde des téléviseurs lo-fi, des rendez-vous VHS et des compositions musicales lourdes de synthé et avec son budget indépendant, c’est vraiment impressionnant. Mis à part l’aspect net du film lui-même, il n’y a pas un moment dans ses 108 minutes où j’ai trouvé mon immersion même légèrement cassée, croyant pleinement que cela avait été fait il y a 30 ans.

Un autre point fort du film vient de ses performances, notamment le tour voleur de scène du normalement comique Wil Wheaton, qui puise avec brio dans le mélange tonal entre l’humour plus sombre du film et sa nature plus maniaque et effrayante. Wheaton trouve un moyen de garder son meilleur ami pré-enregistré crédible dans sa nature excentrique et bizarre tout en permettant au public de croire que ses côtés dans un territoire sinistre ne sont peut-être pas tous dans l’esprit de David et offre un nouveau côté à l’acteur de personnage qui le supplie de revenir beaucoup plus souvent au genre du thriller d’horreur.

Rent-A-Pal peut souffrir d’une certaine familiarité dans sa narration, mais grâce à une atmosphère des années 90 tout à fait crédible, à une direction habile dans les débuts de Stevenson, à une performance stellaire de Wheaton et à une solide performance de Folkins et à une partition de synthétiseur passionnante, il se distingue des tarifs de genre similaires dans un style élégant. et la mode effrayante.