L’univers étendu de Conjuring est sans doute la plus grande marque d’horreur à l’heure actuelle, avec la succession de suites et de retombées qui entraînent un nombre énorme de box-office et évitent jusqu’à présent en grande partie la loi des rendements décroissants qui sévit dans la majorité des autres marques de longue date du genre.

À ce jour, les sept versements ont rapporté plus de 1,9 milliard de dollars au box-office sur des coûts de production combinés inférieurs à 140 millions de dollars, ce qui en fait également l’une des entreprises les plus rentables de toute l’industrie. Et quand The Conjuring: The Devil Made Me Do It arrive l’année prochaine après avoir été retardé, les recettes sont garanties de dépasser la barre des deux milliards de dollars.

La première retombée de la porte a été Annabelle, mettant la poupée effrayante de The Conjuring au premier plan et au centre. Il a peut-être rapporté 172 millions de dollars dans le monde, mais la réaction critique a été loin d’être enthousiaste. En conséquence, le réalisateur compagnon John R. Leonetti n’a pas été invité à revenir pour la suite Annabelle: Création, avec l’étoile montante David F. Sandberg à sa place.

Sandberg avait éclaté de manière importante avec son premier long métrage Lights Out et avait renforcé ses références en tant que l’un des meilleurs talents émergents de l’horreur après avoir dirigé le suivi d’Annabelle, qui a rapporté plus d’argent que son prédécesseur au box-office et marqué les meilleures critiques que la franchise avait vues en dehors des deux premiers films Conjuring.

Pourtant, en tant que film qui a déjà plusieurs années, il est un peu surprenant de découvrir qu’Annabelle: la création se révèle être un énorme succès sur Netflix aujourd’hui, où elle se classe actuellement comme la neuvième photo la plus regardée sur le service de streaming dans les charts mondiaux. Nous ne savons pas à quoi sa popularité soudaine peut être attribuée, mais cela montre simplement que les abonnés voudront toujours avoir peur de leur siège, quel que soit leur confort.