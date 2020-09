À peine 24 heures se sont écoulées depuis que le monde a perdu Chadwick Boseman, Acteur américain qui À 43 ans, il est décédé des suites d’un cancer du côlon diagnostiqué en 2016, avec lequel malgré tout il a enregistré les dernières bandes qui font désormais partie de son héritage. L’un d’eux, bien sûr, celui de Black Panther.

La nouvelle de la maladie de Boseman a été la plus surprise, car l’acteur n’a jamais rendu public sa condition. Cependant, nous savons maintenant que il est devenu très sentimental d’en parler. Quelque chose qui vérifie une vidéo où l’on voit Boseman fondre en larmes en parlant deux petits fans atteints d’un cancer en phase terminale qu’il a rencontrés lors du tournage de Black Panther.

C’est le fragment de un entretien réalisé en 2018 par une émission de radio SiriusXM, et qu’il a repris sur les réseaux sociaux pour des raisons évidentes. Dans celui-ci, Chadwick Boseman a raconté l’impact du film Marvel sur sa vie, soulignant comment c’était que Grâce au film, il a rencontré Ian et Taylor, deux enfants atteints d’un cancer en phase terminale qui attendaient impatiemment la production.

«Pendant notre tournage, j’ai communiqué avec eux, sachant qu’ils étaient tous les deux en phase terminale. Et ce qu’ils m’ont dit, ainsi qu’à leurs parents, c’est qu’ils essayaient de tenir jusqu’à ce que ce film sorte. « mentionne l’acteur. «Dans une certaine mesure, vous les entendez dire cela et vous pensez: ‘Wow…. Je dois me lever et aller au gymnase. Je dois me lever et aller travailler. Je dois apprendre ces lignes, je dois travailler sur cet accent ».

«C’est une expérience très humiliante parce que vous pensez que ‘cela ne peut pas signifier grand-chose pour eux’, vous savez? Mais voyant comment le monde a pris cela comme un mouvement et comment il a pris sa propre vie, je me rends compte qu’ils ont tous deux anticipé quelque chose de grand « dit Chadwick Boseman sur l’impact social et culturel de Black Panther sur grand écran.

Boseman dit que Depuis, il a vu des enfants attendre des rendez-vous importants, ce que lui aussi a pu vivre. Cependant, avec une voix cassée, il assure également que cela lui a fait penser à quel point Ian et Taylor aspiraient au film, qu’ils ne pouvaient pas voir depuis malheureusement, les deux sont décédés avant la sortie de la bande en salles.

Ce clip de 2018 de Chadwick Boseman ému par l’impact de Black Panther sur deux petits enfants atteints d’un cancer en phase terminale est particulièrement déchirant, sachant maintenant qu’il combattait le même combat. DÉCHIRURE. pic.twitter.com/5giV543c8L – Poussins au bureau (@ChicksInTheOff) 29 août 2020

Dans les réseaux sociaux, ils ont également viralisé un enseignement qui a laissé le sujet de Chadwick Boseman et du cancer dont il a souffert.

Dans un article qui a été reproduit sur les réseaux sociaux comme Twitter et Facebook, plusieurs utilisateurs se rappellent comment les gens en sont venus à se moquer de Chadwick Boseman il y a quelques mois, lorsqu’une photo a commencé à circuler où il avait l’air très mince et avec un visage détérioré.

«Ils l’appelaient ‘crack panther’. Et maintenant, nous savons tous que (Chadwick Boseman) a changé parce qu’il mourait d’un cancer du côlon. « , indique la fille qui a fait le message et où il a mis la photo avec laquelle Boseman a été taquiné.

«Je dis tout cela pour rappeler de ne pas commenter le corps des gens, en particulier les changements de poids. On ne sait jamais ce qui se passe dans la vie de quelqu’un et, à part ça, ce n’est pas non plus son affaire « , la publication prend fin.