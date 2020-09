Urmila Matondkar explique pourquoi l’actrice Kangana Ranaut a des problèmes avec tout le monde de l’industrie de Bollywood. Elle ajoute en outre que tout le monde doit traverser sa part de luttes dans l’industrie

Mumbai Publié: 17 septembre 2020 01h50 Urmila Matondkar se demande comment Kangana Ranaut a un problème avec tout le monde dans l’industrie; Tout le monde fait face à des difficultés

Urmila Matondkar s’est entretenue avec India Today pour une interview. En parlant pendant l’interview, Urmila se demande comment l’actrice Kangana Ranaut a un problème avec tout le monde dans l’industrie cinématographique. Urmila Matondkar, qui s’était aventurée dans l’arène politique, dit qu’elle aussi a fait face à de nombreux obstacles lorsqu’elle est entrée dans l’industrie cinématographique. Urmila Matondkar ne mâche pas ses mots lorsqu’elle dit qu’elle a également combattu le népotisme dès l’année où elle a fait ses débuts en 1991.

Au cours de son interview, Urmila a déclaré que les autres actrices qui sont entrées au cinéma la même année qu’elle étaient les filles et les nièces de quelqu’un du milieu cinématographique. Mais cela ne l’a pas affectée car elle était passionnée par son travail. Urmila Matondkar admet que étant très fière de son travail qu’elle a fait dans l’industrie cinématographique hindi, et ajoute que je n’ai pas continué à délirer et à déclamer les choses qu’elle estimait avoir été mal faites dans l’industrie cinématographique. L’actrice a également été interrogée sur la vérité en ce qui concerne les médicaments utilisés dans l’industrie de Bollywood.

Urmila Matondkar répond rapidement en disant qu’il pourrait y avoir des gens de l’industrie cinématographique qui se droguent, et cela vaut pour toutes les autres industries dans le monde. Elle dit que tous ceux qui consomment de la drogue et sont associés à l’industrie de Bollywood, des mesures doivent être prises contre eux et ils doivent être dénoncés. Urmila Matondkar déclare que la nation entière attend d’entendre Kangana Ranaut parler des noms qu’elle prétend connaître des personnes qui consomment des drogues de l’industrie de Bollywood.

