Úrsula Corberó et Miguel Ángel Silvestre ont monté et descendu les pentes de Lisbonne. Après avoir enregistré ensemble à Madrid, les deux interprètes ils ont déménagé dans la capitale portugaise pour prolonger son intrigue énigmatique dans «La Casa de Papel». Il faut se rappeler que Silvestre est l’un des ajouts à la série Netflix et que l’identité de son personnage reste inconnue, mais les images qui ont fui de Lisbonne semblent nourrir l’idée que nous verrons de nombreux flashbacks dans la dernière saison.

LCDP5: Vidéo du tournage au Portugal (Elevador da Bica) dans lequel Úrsula et Miguel sont vus … Ils ont toutes les caractéristiques d’un couple. Merci beaucoup @ uldmt64 pour l’information !! #Lacasadepapel #Moneyheist pic.twitter.com/o2w6sDwEMP – VoiceofReason (@ 30andAlive) 1 septembre 2020

Les publications qui ont révélé l’irruption de Corberó et Silvestre dans le pays voisin sont accompagnées de photographies et de vidéos des deux dans l’emblématique Elevador da Bica, qui traverse le cœur de la ville avec son wagon coloré. L’enregistrement a été affiché à la fois dans la station du funiculaire et à l’intérieur du véhicule lui-même, où ils ont été vus ensemble, renforçant la théorie selon laquelle Silvestre est le couple avec lequel Tokio a partagé des vols avant de se placer sous les ordres du professeur.

Gravações da nouvelle saison de La casa de Papel em Lisboa. ???? pic.twitter.com/uq0Krnnl55 – Vina de volta a Capital do Ceará (@_DiogoSales) 1 septembre 2020

En outre, Corberó et Silvestre ont également été vus dans le Bairro Alto à Lisbonne dans ce qui serait une recréation du festival des saints populaires. Donc, l’essence du Portugal sera très présente dans la cinquième saison de «La Casa de Papel», qui servira à clôturer le vol de la Banque d’Espagne et pour tous ses membres, puisqu’elle clôturera l’un des plus grands phénomènes internationaux de Netflix.

@lacasadepapel___ Plus d’enregistrements d’Úrsula et Miguel enregistrant la dernière saison de la maison de papier ?? ## lacasadepapel ## ursulacorbero ## lcdp5 ## miguelangelsilvestre ## ???? ? Bella Ciao (Musique originale de la série La Casa de Papel / Money Heist) – Manu Pilas

LCDP5: Plus de photos du tournage à Lisbonne. Úrsula porte des vêtements d’hiver. Pourraient-ils enregistrer différentes saisons de l’année? (idée de @ ulmdt64). Et clairement des flashbacks des cheveux qu’elle porte. #Lacasadepapel #Moneyheist pic.twitter.com/oX629gfUJp – VoiceofReason (@ 30andAlive) 1 septembre 2020

Production mondiale

La menace incessante de la pandémie de coronavirus n’a pas été un frein pour l’équipe de « La Casa de Papel », accrochée aux mesures d’hygiène et de sécurité pertinentes, a développé le tournage de sa cinquième partie hors des frontières espagnoles. En dehors de ces jours à Lisbonne, des travaux ont également été réalisés au Danemark, où l’on pouvait voir Pedro Alonso, Diana Gómez, Hovik Keuchkerian et Luka Peros avec l’autre grande signature de la saison, Patrick Criado.