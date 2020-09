le Pommes au caramel (ou également connus sous le nom de rôtis) sont un délicieux dessert pour la famille, en particulier pour les enfants. Bien que nous utilisions habituellement le four, nous allons aujourd’hui exploiter les différentes fonctions du four micro-onde.

Ces pommes conviennent aux personnes qui doivent avoir une alimentation molle; C’est parce qu’ils sont plus digestes que le fruit cru. De plus, vous n’avez besoin que de sucre et 10 minutes sur l’horloge pour les avoir prêts. Allons-y.

Comment préparer des pommes caramélisées au micro-ondes. Cuire les pommes caramélisées au micro-ondes.

Ingrédients:

4 pommes

4 cuillères à soupe de miel

Préparation:

Sur une plaque à micro-ondes, déposez les pommes évidées et ouvrez-les en haut. Ajoutez une cuillère à soupe de miel à chacun sur le dessus et à travers le trou supérieur, mouillez-les avec quelques gouttes d’eau.

Mettez-les au micro-ondes pendant environ dix minutes à une puissance d’environ 70%.

Une fois torréfiés, laissez-les reposer 5 minutes si nous voulons les consommer chauds ou sinon, laissez-les refroidir.

Servez-les avec le sirop qui aura été formé par le miel et l’eau et le jus des pommes elles-mêmes.

