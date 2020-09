Les téléspectateurs sont maintenant à moins de trois semaines d’Amazon Studios et de l’auteur-scénariste de Gone Girl Gillian Flynn‘s Utopia, avec le thriller de conspiration et plus qui commencera à déformer nos perceptions de ce qui est réel et de ce qui est imaginaire (et du monde qui vit entre les deux) à partir du 25 septembre. Pour mettre tout le monde au courant, le streaming service nous a présenté aux joueurs à la recherche de la vérité derrière l’insaisissable bande dessinée « Utopia » Pour certains, il s’agit de sauver l’humanité et la liberté – mais pour d’autres? C’est une question de pouvoir et de contrôle. Et puis il y a ceux qui ne veulent que le chaos…

Un regard sur l’art clé Utopia (Image: Amazon Prime)

Maintenant, apprenons à connaître la subvention toujours insaisissable (Javon « Wanna » Walton), Alice au bon cœur et à l’esprit vif (Farrah Mackenzie) et Thomas (Cory Michael Smith), qui « perturbera »:

Utopia est un thriller complot tordu de huit épisodes sur le fait de sauver le monde, tout en essayant d’y trouver votre place. Inspirée de la série britannique du même nom, la nouvelle série Amazon Original provient de l’auteur à succès et scénariste primé, Gillian Flynn (Gone Girl, Sharp Objects), qui sert de showrunner et de producteur exécutif. Utopia se concentre sur un groupe de fans de bandes dessinées qui se rencontrent en ligne et se lient sur leur obsession d’une bande dessinée apparemment fictive appelée «Utopia».

Ensemble, Becky (Ashleigh LaThrop), Ian (Dan Byrd), Samantha (Jessica Rothe), Wilson Wilson (Desmin Borges) et Grant (Javon « Wanna » Walton) découvrent des significations cachées dissimulées dans les pages de « Utopia », prédisant des menaces pour humanité. Ils se rendent compte que ce ne sont pas seulement les ingrédients d’un complot; ce sont des dangers très réels qui prennent vie en ce moment même dans leur monde. L’aventure à enjeux élevés met le groupe face à face avec le célèbre personnage central de la bande dessinée, Jessica Hyde (Sasha Lane), qui les rejoint dans leur mission de sauver le monde tout en gardant ses propres secrets.

Stars Utopia d’Amazon Prime Ashleigh LaThrop, Dan Byrd, Jessica, Desmin Borges, Javon «Wanna» Walton, Sasha Lane, John Cusack, Rainn Wilson, Farrah Mackenzie, Christopher Denham, et Cory Michael Smith. Aux côtés de Flynn, les producteurs exécutifs incluent Jessica Rhoades (avec qui Flynn a collaboré sur les objets Sharp de HBO), Sharon Levy, Sharon Hall, Toby Haynes, Karen Wilson, et Dennis Kelly. La série est une coproduction entre Endemol Shine North America, Kudos et Amazon Studios.

