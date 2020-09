Qu’il s’agisse de figurer dans des séries télévisées marathi ou de faire partie de plusieurs films de Bollywood, Vaibhav Tatwawadi est l’un des acteurs émergents des industries cinématographiques marathi et hindi. À l’occasion de la Journée de l’ingénieur, l’acteur a récemment partagé une vidéo de retour de son ancien collège où il est vu proposer un numéro de comédie debout. Jetez un œil à l’article ci-dessous:

Post Instagram de Vaibhav Tatwawadi

Dans la vidéo partagée, Vaibhav Tatwawadi parle de son expérience d’étudiant en génie au College of Engineering de Pune. Outre les fans, sa vidéo amusante a également reçu les éloges de diverses autres célébrités, notamment Raqesh Bapat, Spruha Joshi et bien d’autres. Manny d’autres ont même apprécié Vaibhav pour son excellent timing comique. Jetez un œil aux commentaires ci-dessous.

Un aperçu de l’Instagram de Vaibhav

Il y a quelques jours, Vaibhav a partagé un selfie miroir dans lequel il peut être vu portant une chemise à carreaux noire. Comme mentionné dans son article, le selfie provenait de sa séance photo matinale. L’acteur a partagé deux photos. La première image montrait le selfie miroir, tandis que l’autre montre à Vaibhav s’amuser avec un sèche-cheveux alors qu’il se prépare pour le tournage. Jetez un œil à l’article ci-dessous.

Vaibhav a même partagé des photos post-entraînement de fin de soirée sur son compte Instagram. La légende de son message se lit comme suit: «Entraînement de fin de soirée», avec l’émoticône de l’exercice. L’acteur a même utilisé des hashtags comme #workoutmotivation #vtofficial #homeworkout dans son message. Consultez son article post-entraînement ci-dessous.

A propos de Vaibhav Tatwawadi

Vaibhav Tatwawaadi a fait partie de plusieurs films célèbres en marathi et en hindi. Certaines des performances les plus remarquables de Vaibhhav Tatwawaadi sont venues dans des films comme Fakt Ladh Mhana, Coffee Ani Barach Kahi, Kanha et d’autres. De plus, il a également fait partie de plusieurs films à succès de Bollywood tels que Bajirao Mastani et Manikarnika: La reine de Jhansi.

Pendant ce temps, sur le plan professionnel, Vaibhav Tatwawadi devrait figurer aux côtés de Kajol, Tanvi Azmi et Mithila Palkar dans son prochain film Netflix. Le film a été intitulé Tribhanga et est réalisé par Hum Aapke Hain Kaun célèbre Renuka Shahane. Le film tournera autour de la vie de trois femmes de la même famille, mais de générations différentes.

(Crédits d’image: Vaibhav Tatwawadi IG)

