Elle et Kobe auraient soutenu sa mère pendant 20 ans et lui auraient donné une pension alimentaire mensuelle, mais Vanessa affirme que sa mère ne l’a pas soutenu après la mort de Kobe et Gianna.

Une année déjà tragique est devenue encore plus bouleversante pour Vanessa Bryant. En janvier, l’épouse du basket-ball a perdu son mari Kobe Bryant et leur fille de 13 ans, Gianna Bryant, dans un accident d’hélicoptère qui a également coûté la vie à sept autres personnes. La semaine dernière, nous avons rapporté aux informations que la mère de Vanessa, Sofia Laine, s’est assise avec des journalistes et a accusé sa fille non seulement de l’avoir chassée de chez elle, mais aussi de lui avoir enlevé la voiture de Sofia. Aujourd’hui (21 septembre), l’interview complète de Sofia a été diffusée sur Univision, et Vanessa Bryant aurait publié une déclaration concernant les allégations de sa mère.

«Mon mari et ma fille sont décédés de façon inattendue, et pourtant ma mère a eu l’audace de faire une interview télévisée en parlant négativement de moi tout en versant des larmes pour une voiture et une maison qui n’étaient pas à son nom», aurait déclaré Vanessa. «Elle a enlevé tous ses bijoux en diamants, vidé l’appartement que j’avais fourni et rangé les meubles pour donner l’impression qu’elle n’avait pas mon soutien. Mon mari et moi l’avons soutenue financièrement au cours des 20 dernières années et continuons de le faire, en plus de sa pension alimentaire mensuelle. «

Vanessa a également ajouté que sa mère « n’a pas été physiquement présente ou émotionnellement soutenue » depuis le décès de Kobe et Gianna. «Maintenant, je vois ce qui est le plus important pour ma mère et c’est plus que douloureux.» Sa déclaration s’est terminée avec Vanessa Bryant espérant que cette interview serait la dernière que sa mère donne et que la divulgation de leurs «informations personnelles se termine ici».

