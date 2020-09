Vanessa Bryant applaudit aux commentaires de sa mère Sofia Laine dans une récente interview avec Univision affirmant que sa fille l’avait expulsée de la maison après la mort tragique de Kobe Bryant et Gianna Bryant dans un accident d’hélicoptère plus tôt cette année.

«Elle m’a dit: ‘J’ai besoin que vous sortiez de cette maison.’ Elle m’a également dit qu’elle voulait sa voiture et qu’elle la voulait maintenant », a déclaré Laine en larmes à propos de sa fille de 38 ans lors de l’entretien avec Dave Valadez sur« El Gorda y La Flaca ».

Bryant a répondu par une déclaration au magazine People: “Mon mari et ma fille sont décédés de façon inattendue et pourtant ma mère a l’audace de faire une interview à la télévision en parlant négativement de moi tout en versant des larmes sur une voiture et une maison qui n’étaient pas à son nom. “

“Elle a enlevé tous ses bijoux en diamants, vidé son appartement que je lui fournissais et rangé les meubles pour donner l’impression qu’elle était sans soutien”, a poursuivi Bryant, notant qu’elle a soutenu financièrement Laine pendant “les 20 dernières années” et continue de le faire «en plus de sa pension alimentaire mensuelle».

“Contrairement aux rapports précédents, elle n’a pas été physiquement présente ou émotionnellement soutenue pour mes filles et moi après le décès de mon mari et de ma fille”, lit-on dans le communiqué. “À l’avenir, je vois ce qui est le plus important pour ma mère et c’est plus que blessant. J’espère que cette diffusion publique de nos relations personnelles s’arrêtera ici.”

Le regretté Kobe Bryant, 41 ans, et Gianna Bryant, 13 ans, ont perdu la vie tragiquement dans un accident d’hélicoptère à Calabasas en janvier. Sept autres vies ont été emportées par l’accident, dont le pilote Ara Zobayan, Payton Chester, Sarah Chester, Alyssa Altobelli, Keri Altobelli, John Altobelli et Christina Mauser.

Vanessa a récemment écrit une note sincère à son défunt mari le 23 août, ce qui aurait été le 42e anniversaire de la star de la NBA. “Je t’aime et tu me manques plus que je ne pourrai jamais l’expliquer. Je souhaite que vous et Gigi soyez ici pour VOUS célébrer! J’aimerais pouvoir vous faire votre plat préféré ou un gâteau d’anniversaire avec ma Gigi. Vos gros câlins, vos bisous me manquent , ton sourire, ton gros rire profond », a-t-elle écrit sur Instagram.