Vanessa Bryant appelle sa mère Sofia Urbieta Laine pour avoir donné une interview négative à son sujet au milieu de la perte de son mari et de sa fille. Faites défiler vers le bas pour lire ce qu’elle a dit.

Écrit par



Bureau Pinkvilla



Mumbai Publié: 23 septembre 2020 01:36 am Vanessa Bryant SLAMS maman Sofia Urbieta Laine sur une nouvelle interview; Dit “ Notre relation personnelle se termine ici ”

L’épouse de feu Kobe Bryant, Vanessa Bryant, claque sa mère Sofia Urbieta Laine après avoir donné une interview affirmant que Vanessa l’avait expulsée de la maison après la mort tragique de son mari Kobe et de sa fille Gianna Bryant dans un accident d’hélicoptère plus tôt cette année. «Elle m’a dit: ‘J’ai besoin que vous sortiez de cette maison.’ Elle m’a également dit qu’elle voulait sa voiture et qu’elle la voulait maintenant », a déclaré Sofia lors d’une interview. Elle pleurait apparemment aussi pendant l’interview.

Maintenant, Vanessa a publié une déclaration contre les affirmations de sa mère. «Mon mari et ma fille sont décédés de façon inattendue, et pourtant ma mère a eu l’audace de faire une interview télévisée en parlant négativement de moi tout en versant des larmes pour une voiture et une maison qui n’étaient pas à son nom», a déclaré Vanessa dans un communiqué via Page Six .

«Elle a enlevé tous ses bijoux en diamant, vidé l’appartement que j’avais fourni et rangé les meubles pour donner l’impression qu’elle n’avait pas mon soutien. Mon mari et moi l’avons soutenue financièrement au cours des 20 dernières années et continuons de le faire, en plus de sa pension alimentaire mensuelle », a-t-elle ajouté. Vanessa a ajouté que sa mère «n’a pas été physiquement présente ou émotionnellement soutenue envers mes filles ou moi» depuis la tragédie de fin janvier.

«Maintenant, je vois ce qui est le plus important pour ma mère et c’est plus que douloureux», dit-elle. «J’espère que tout ce qui ressort de notre relation personnelle se termine ici.» C’est évidemment une période extrêmement difficile pour Vanessa et sa famille après avoir perdu Kobe et Gigi, 13 ans.

A LIRE AUSSI: Vanessa Bryant rend un hommage émouvant à Kobe Bryant pour son anniversaire; Dit “Nos vies semblent si vides sans toi”

x Votre commentaire a été soumis à la file d’attente de modération